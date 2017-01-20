بــايـرن ميونيــخ يبحـث عن خليفة تشابي ألونسو

تدل كل المؤشرات على أن لاعب خط وسط بايرن ميونيخ تشابي ألونسو، سيغادر صفوف بطل الدوري الألماني مع نهاية هذا الموسم.

إذا ما رحل ألونسو، الذي ذكرت مجلة “سبورت بيلد” أنه ينوي إنهاء مسيرته الكروية خلال الصيف القادم، عن صفوف بايرن ميونيخ، فإن إدارة النادي البافاري ستكون مضطرة للبحث عن بديل في خط الوسط.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الألمانية، فإن البديل لن يكون سوى الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان. وكان المدير الفني الحالي لفريق بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي، وراء انتقال فيراتي من نادي ديلفينو باسكارا الإيطالي إلى نادي العاصمة الفرنسية الأول عندما كان مدربا لفريق باريس سان جيرمان. وتمكن فيراتي في ظرف وجيز من تطوير مستواه ضمن صفوف الفريق الفرنسي ليصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا.

ويناسب فيراتي أسلوب لعب أنشيلوتي (1ـ3ـ2ـ4)، حيث يمكن للاعب الدولي الإيطالي أن يلعب في جميع مراكز خط الوسط سواء كلاعب ارتكاز أو صانع ألعاب وراء المهاجمين، وبالنظر إلى إمكانياته الفنية الهائلة، يمكن لفيراتي أن يشكل إلى جانب فيدال أو تياجو ألكانتارا ثلاثيا منسجماً. ويتوفر فيراتي الذي يبلغ من العمر 24 عاما على خبرة محترمة، إذ لعب حتى الآن 181 مباراة رسمية بقميص فريقه باريس سان جيرمان، 34 مباراة منها ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. كما لعب الدولي الإيطالي 19 مباراة دولية سجل خلالها هدفاً وحيدا لمنتخب بلاده. وتبلغ قيمة فيراتي في سوق الانتقالات 40 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت الرياضي، لكن صحيفة “بيلد” الألمانية، ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان يطلب 80 مليون يورو للتخلي عن خدمات فيراتي الذي يمتد عقده مع بطل الدوري الفرنسي إلى 2021.

م.نورالدين/الوكالات