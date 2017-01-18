بـدوي يحـذر أطرافـا سياسية بجـر الجـزائر إلى مستنقع الفـوضى

أكد أن الاستحقاقات المقبلة فرصة لترسيخ قيم الدستور

حذر، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بعض الأطراف السياسية في الجزائر، من استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ونفث سمومها”، مؤكدا أن “هذه الأطراف وبالتنسيق مع أطراف خارجية، تحاول جر البلاد إلى مستنقع الفوضى والفتن”.

أوضح بدوي في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البلدية بمقر ولاية الجزائر العاصمة، أنه “بات من الضروري مواجهة كل المؤامرات التي تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لزرع الفتنة وسط الجزائريين”، داعيا بذلك الأحزاب السياسية، إلى “ضرورة الاحتكام إلى القانون وجعل الانتخابات التشريعية المقبلة من أولويات اهتماماتهم وفرصة ومحطة لتقييم النزاهة والشفافية”، مؤكدا أنه “يتوجب على الأجهــــــــزة الرقابية والقضائية أن تلعب دورها المنوط بها وإثبات وجــــــودها ودورهــــا في هذه التشريعيـــــــات، انطلاقا من آليات المــــــــرافقة والمراقبة الجــديدة التي جـــــــاءت بها الهيئة الوطنية لمــــراقبة الانتخـــــــــابات، التي تم تفعيل دورها في التعديل الدستوري الأخــــــــير”، كاشفا في ذات السيـــــاق، عن “سياسات جديدة ستطبق خلال العام الجاري بداية من البلديات، حيث سيتم تخصيص الجباية المحلية في إطار جديد، سيسمح لها بإيجاد موارد مختلفة”.وفي نفس السياق، قال وزير الداخلية، إنه “وبالرغم من النقائص المسجلة في بعض المجالس المنتخبة، فإن الجزائر تمتلك طــــــاقات بشرية خلاقة وبنسبة كبيرة من المنتخبين المحليين”، مضيفا أنه “ليس الحالات الاستثنائية، هي التي تجعلــنا نرى في هذه المؤسسات المنتخبة أنها في غير مستوى طموحات المواطن الجزائري”. وذكر بأن “2017 ستكون سنة التحديات، وتميزها بمواعيد انتخابية تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم”.



لخضر داسة