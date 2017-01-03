بعد إبعاده من “الخضر”.. فيغولي يتعرض للطرد

المصائب لم تأتيه فرادى

يعيش المهاجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، “أياما حالكات” بسبب توالي المصائب عليه التي لم تأتيه فرادى، فبعد إقصائه من قائمة الخضر المعنية بالدفاع عن حظوظ الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2017 التي تنطلق منتصف شهر جانفي الجاري بالغابون، هاهو يتعرض لمصيبة أخرى ليلة الاثنين المنقضي، من خلال نيله بطاقة حمراء في مواجهة فريقه ويست هام أمام الضيف مانشيستر يونايتيد برسم الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن الحرارة والحماس الزائد عن اللزوم اللذين لعب بهما فيغولي ربع ساعة الأولى من المباراة، لأنها ثاني مواجهة يلعبها أساسيا منذ الصيف الماضي وأمام نفس الفريق “الشياطين الحمر”، كانتا السبب في نيله البطاقة الحمراء (د15)، رغم أنها كانت جد قاسية من طرف الحكم ديان مايك ليسلي، لأن تدخله لم يكن عنيفا ولم يقصد إيذاء مدافع اليونايتيد فيل جونس. الدقائق القليلات التي لعبها فيغولي أظهر استعدادا كبيرا وساهم بشكل كبير في فرض ضغط هائل على دفاع مانشيستر، وكأن به يحاول الرد على نكران الناخب الوطني جورج ليكنس، بعدم إدراج اسمه ضمن كتيبة المحاربين المعنيين بموعد الغابون. وستزيد هذه البطاقة الحمراء من الضغط الهائل الذي يعيشه فيغولي، فليزمه استعداد ذهني كبير وكبير جدا من أجل تجاوز هذه “الأيام السود” التي تلاحقه، رغم أن العروض باتت تتهاطل عليه. وتفيد آخر الأخبار، أن فريق ويست هام حدد سعر فيغولي بـ12 مليون أورو من أجل تسريحه لعدد من الفرق التي ترغب في ضمه، حيث أبرز موقع “فورزا روما” الإيطالي المتخصص، الإثنين، أن فريق ويست هام ردّ على عرض نادي روما الإيطالي الذي يريد استقدام فيغولي من خلال تحديد سعره بـ12 مليون أورو. وفضلا عن فريق روما، يوجد فريقان فرنسيان هما مرسيليا ومتصدر الدوري الفرنسي نيس مهتمان باستقدام فيغولي خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

خبير التحكيم جمال الشريف: “فيغولي لا يستحق الطرد”

يرى خبير التحكيم في شبكة “بيين سبورت”، السوري جمال الشريف، أن فيغولي لا يستحق البطاقة الحمراء بل كانت البطاقة الصفراء كافية لمعاقبته على تدخله. لكنه أشار إلى أن الحكام الإنجليز يعتبرون أي تدخل من لاعب برجل واحدة أو اثنتين تجاه لاعب المنافس هو يعد حالة “انقضاض”، وبالتالي هو تدخل عنيف ويتوجب الطرد. وأكد جمال الشريف، أنه لا يوافق رؤية الإنجليز في تفسير الانقضاض، لأن حالة فيغولي واحدة من تلك الحالات التي لا تعتبر تدخلا عنيفا، لأن رجله كانت للأسفل وليس لرجل المدافع فيل جونس. من جانبه، عبّر محلل “بيين سبورت” التونسي نبيل المعلول، عن غضبه الشديد تجاه الحكم ديان مايك ليسلي. مؤكدا أن فيغولي كان ضحية ظلم واضح من هذا الحكم. معتبرا أن هذا دليل آخر على ضعف الحكام الإنجليز وأخطائهم الكبيرة، بل أنه دخل في تلاسن مع الخبير جمال الشريف، حيث اعتبر أن تدخل فيغولي لم يكن عنيفا أبدا، لأنه حاول الوصول للكرة والدليل على ذلك، أن رجله كانت نحو متجهة نحو الأرض وليس لرجل اللاعب.

غاري نيفيل: “طرد فيغولي غير مستحق بتاتا”

وسار الدولي الإنجليزي السابق غاري نيفيل على نهج زملائه في شبكة “السكاي”، أين انتقد الحكم مايك دين، بعد طرده لفيغولي خلال لقاء مانشستر يونايتد. نيفيل الذي كان قد أشرف على سفيان فيغولي الموسم الماضي مع فالنسيا يقول بخصوصه النقطة التي أسالت الكثير من الحبر: “اعتقد أنه قرار غريب، اعتقد ان دين سيستغرب من قراره لو يعيد اللقطة، وأظن أنه في تلك اللقطة تأخر كثيرا قبل اتخاذ قرار الطرد”. وأضاف: “تدخل جونز كان أسوأ وربما هو ما يستحق العقوبة، المهم فيغولي لا يستحق البطاقة الحمراء”.

من جهته، وجه الكرواتي سلافان بليتش مدرب واست هام، انتقادات لاذعة للحكم مايك دين بعد طرد لاعبه سفيان فيغولي، ضد مانشستر يونايتد بعد مرور ربع ساعة فقط من بداية المقابلة، أين يرى المدرب الكرواتي أن جونز هو من كان يستحق الطرد في تلك اللقطة. وقال بيليتش بعد المباراة التي انتهت بفوز المانيو بثنائية نظيفة:” لا أدري كيف اتخذ دين مثل هذا القرار، الخطأ كان خطأ فيل جونز وفيغولي هو من يستحق مخالفة، فهو لم يرفع قدميه في السماء، ولم يكن حتى هناك تدخل متعمد منه، إنه قرار قتلنا أهدافنا في اللقاء”.



ق.ر