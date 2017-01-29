بطولة العالم بلندن الهدف القادم لتوفيق مـخلوفي

سيخوض برنامجا تحضيريا بأمريكا وكينيا وجنوب إفريقيا

تشكل بطولة العالم المقبلة المزمعة بعاصمة الضباب لندن، الهدف القادم لنائب البطل الأولمبي لسباقي ال1500 متر وال800 متر توفيق مخلوفي، والذي أكد أنه وبعد استفادته من فترة راحة، سيشرع في التدريبات تحسبا للمواعيد الدولية المقبلة .

قال مخلوفي عقب حصوله عن جدارة واستحقاق لقب أحسن رياضي جزائري لسنة 2016، بعد تألقه في الألعاب الأولمبية التي جرت بالبرازيل في أوت الماضي، أنه استفاد من فترة راحة كبيرة مع عائلته بعد إنجازه لموسم كبير، وقال إنه حاليا مستعد لخوض التدريبات والعودة إلى جو المنافسة “لقد ارتحت كثيرا مع عائلتي بسوق اهراس، وهدفي القادم هو بطولة العالم بلندن، وأنا متحمس لذلك”، قال مخلوفي الذي أعرب عن سعادته وعائلته بتتويجه الخميس الماضي بلقب أحسن رياضي وشكر بالمناسبة كل من ساعده واللجنة الاولمبية الوطنية التي اختارته كأحسن رياضي للموسم.

وسبق وأن صرح مخلوفي لـ “وقت الجزائر” عن التضحيات الكبيرة والمجهودات التي يبذلها الرياضي في التدريب، وهو الأمر الذي أبعده عن عائلته لفترة طويلة، وهو ما يؤثر كثيرا على معنوياته، إلى أن حبه للرياضة يمكنه من التغلب على كل المصاعب.

وبخصوص المحطات التحضيرية التي سيخوضها قبل بطولة العالم، رد مخلوفي أنه سيخوض برنامجا ثريا به عدة محاطات إعدادية بكل من جنوب إفريقيا وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت إشراف مدربه الفرنسي فيليب ديبون، إلى جانب مشاركته في بعض التجمعات الدولية.

للإشارة، توج توفيق مخلوفي بلقب أحسن رياضي لسنة 2016، خلال الطبعة الثالثة لحفل الجوائز الأولمبية والرياضية الجزائرية التي جرت بفندق الهيلتون بالعاصمة، وتم خلال هذا الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإعلان عن أحسن الرياضيين والتقنيين المسيرين للحركة الرياضية الوطنية بالنسبة للسنة المنقضية.

وكان مخلوفي أول رياضي جزائري يحصل على 3 ميداليات في دورتين أولمبيتين، فبعد الذهبية التي تحصل عليها في الألعاب الاولمبية في لندن 2012، عزز رصيده من التتويجات بحصوله على فضيتين في العاب البرازيل التيي جرت في ريو في أوت الماضي، وذلك في اختصاصي 1500 متر و800 متر على التوالي.

أما اللقب النسوي لأحسن رياضية كان مزدوجا، حيث تقاسمته السباحة أمال مليح وأمينة روبية في رياضة التجديف، وذلك بعد حصول الأولى على عدة ألقاب إفريقية في ذات الاختصاص الصعب، فيما كانت قد شاركت الثانية في ألعاب ريو الأولمبية وتأهلت إلى الدور ربع النهائي .

وكانت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في الموعد لما صنعته من إنجازات خلال سنة 2015، حيث تم تتويج الرياضيين نسيمة صايفي وعبد اللطيف بقة بلقب أحسين رياضي للسنة في ذات الاختصاص .

نادية.غ