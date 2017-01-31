بطـل الجــزائـر معفى مـن الـدور السادس عشر

آخر تحديث : يناير 31st, 2017 8:19 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
كـــــأس الـجـــزائـــر لـــكـــرة اليـــــد
تجري نهاية هذا الأسبوع، مباريات الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية لكرة اليد أكابر، وإن تعفى نوادي القسم الممتاز من الدور الثامن عشر، فإن هذه الجولة سيعفى منها نادي مولودية سعيدة على خلفية أنه حامل لقب كأس الجزائر.
ستدخل نوادي القسم الممتاز –حسب ما علم من الاتحادية- منافسة كأس الجمهورية ابتداء من الدور السادس عشر، الذي جرت قرعته في وقت سابق بمقر الاتحادية، لمعرفة منافسي الفرق المتأهلة، وكذا المشاركة في الدور السادس عشر والذي برمجة مبارياته على مدار يومي الجمعة والسبت.
وستجرى يوم الجمعة، خمس مباريات في إطار ذات الدور، وبه مواجهات قوية، على غرار تلك التي ستجمع بين المجمع البترولي وهلال شلغوم العيد، أو تلك التي ستجمع بين شباب براقي ونادي الابيار، وهي المواجهة التي قد تشهد مستوى وتنافسا كبيرين، على أن تلعب المواجهات الثماني الأخرى في اليوم الموالي أي يوم السبت، فيما سيكون نادي مولودية سعيدة حامل اللقب معفى من هذه الجولة.
ويلعب الدور ثمن النهائي في العاشر من مارس القادم، وهو الموعد الذي يعرف تنظيم مواجهات الدور ثمن النهائي للكبريات، على أن يلعب الدور السادس عشر لمنافسة الكبريات في الثالث والرابع من فيفري القادم.
وتوج فريق مولودية سعيدة لأول مرة في تاريخه بكأس الجزائر للموسم الماضي، بعد تغلبه على شباب براقي بنتيجة (22-21) بعد الوقت الإضافي، وخلف بالمناسبة سعيدة في سجل المنافسة، شباب براقي المتوج بكأس-2015 على حساب شباب برج بوعريرج (25-20). وكانت مولودية سعيدة قد خسرت مباراتها النهائية الأولى عام 2007 أمام مولودية الجزائر (22-38).
نادية. غ
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