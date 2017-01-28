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 بطاش: ”كوادر الأرنـدي والأفـافـاس سيميـّلون كفـة “الأمبيـا”

يناير 28, 2017 الحدث 0

 بطاش: ”كوادر الأرنـدي والأفـافـاس سيميـّلون كفـة “الأمبيـا”

قـال أن حزبه سيحتـل المرتبـة الثانيــة بالعاصمــة

قال منسق ولاية الجزائر في حزب الحركة الشعبية الجزائرية، عبد الحكيم بطاش، أمس، أن “الأمبيا سيحدث المفاجأة في البرلمان”، مؤكدا قدرة الحزب على احتلال المرتبة الثانية على مستوى العاصمة في التشريعيات، مستبشرا بانضمام كوادر الأرندي والأفافاس.

بدا عبد الحكيم بطاش، خلال الندوة الصحفية المنظمة على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الولائي للحركة الشعبية الجزائرية متفائلا من موقع الحركة الشعبية الجزائرية حاليا، بعد انضمام 147 منتخب ومناضل منتمين إلى أحزاب وتشكيلات سياسية مختلفة، ويتعلق الأمر بـ8 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، 139 منتخب محلي من بينهم 3 رؤساء بلديات (باب الوادي، القصبة، الرويبة).
وأوضح بطاش، في تصريح لـ”وقت الجزائر”، أن “الأمبيا” لم تقدم ضمانات لهؤلاء بأن يكونوا على رأس قائمة الترشحات.
وفي المقابل، أضاف المتحدث، قدمت لهم الجو الديمقراطي وحرية التعبير التي لم يجدوها في أحزابهم، حسب قوله، مؤكدا أن اختيار المترشحين في ولاية الجزائر، يكون على أساس روح المسؤولية لدى المترشح وكفاءة ومؤهلات المترشح، وما يقدمه للبلاد في الظرف الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى عنصر الشباب، على اعتبار أن العاصمة تتشكل 70 بالمائة من الشباب، حسب قوله، مستبعدا في الوقت ذاته، أن يكون لـ”الشكارة” أي دور في عملية الاختيار.
ارتياح المنسق الولائي للحزب، ترجمه أيضا تصريحه “الأمبيا ستظفر بالمرتبة الثانية على مستوى الجزائر العاصمة، وستتغير في الخريطة السياسية”، في إشارة واضحة إلى أن “الأمبيا” سيسحب البساط من حزب الأرندي، الذي شهد استنزافا في كوادره اتجه معظمها إلى حزب عمارة بن يونس”، في حين يوضح بطاش في ذات التصريح، أنها قراءة سياسية للمعطيات والواقع، مشيرا أنه كمنسق ولاية العاصمة وكرئيس بلدية الجزائر الوسطى، ومن خلال تنظيم اجتماعات تنسيق مع كل الهيئات التابعة للحزب على مستوى ولاية العاصمة، استطاع ملامسة التطور على المستوى التنظيمي للحزب في ولاية العاصمة والذي شجع، على حد قوله، المنتخبين من الأحزاب الأخرى للانضمام إلى الأمبيا.
وتابع المتحدث قوله، إن المنتخبين المنضمين حديثا إلى حزبه، والذين جاء معظمهم من حزب الأرندي وحزب الأفافاس، سواء منتخبين في المجلس الولائي أو المنتخبين المحليين، هم أناس أثبتوا عملهم ميدانيا ونزاهتهم، ولهم حضور على مستوى البلديات والولاية، حسب قوله، وسيكونون ممن سيعول عليهم في تنظيم الحملات التحسيسية الجوارية، لدعوة المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية كحق وواجب وأيضا التعبئة لكسب أصوات المواطنين لصالح الحزب، يقول بطاش.
من جهة أخرى، أكد بطاش خلال الندوة الصحفية، على استقلالية المكاتب البلدية للحزب عن المجلس الولائي للحزب في اختيار المرشحين، حسب الشروط الموضوعة، وحسب ملفات المترشح، مشيرا إلى “وجود 19 مكتبا على مستوى ولاية العاصمة، بالإضافة إلى إلحاق 13 مكتبا آخر في الأسبوع القادم”.
كما أوضح المتحدث، أن “الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لن يكون قبل الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه موضوع تفصل فيه الهيئة التنفيذية للمجلس الولائي للحزب بعد الانتخابات.
يذكر، أنه تم أمس خلال انعقاد المجلس الولائي للأمبيا في دورته العادية، تأسيس اللجنة الولائية للانتخابات، والتي تتكون من خمس أعضاء، وذلك بعد تأسيس اللجنة الوطنية يوم 16 جانفي الحالي. 


ساسية. م

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