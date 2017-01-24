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برشلونـــة يتخـذ الخطـوة الحاسمـة للتجديـد لميسي

يناير 24, 2017 رياضة 0

برشلونـــة يتخـذ الخطـوة الحاسمـة للتجديـد لميسي

ستعرض عليه الإمضاء لمدة 5 سنوات

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة، أعد عرضا لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينوي تقديمه إليه، خلال الساعات المقبلة.

كشفت صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكتالوني، امس الثلاثاء، أن “رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، ينوي عقد اجتماع قريبًا، مع ميسي بخصوص التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد”. وأكدت الصحيفة، أن “بارتوميو، يريد أن يحضر شخصيًا المفاوصات الأولية، نظرا لأهمية الأمر، حيث يرغب في شرح تفاصيل العقد الجديد للنجم الأرجنتيني”. وأوضحت: “رئيس برشلونة، يريد إجراء المفاوضات بنفسه دون إسناد الأمر لأي شخص آخر داخل إدارة النادي، نظرًا لحساسية الموقف، فمستقبل ميسي مع برشلونة على المحك”. وواصلت: “العرض الذي يمتلكه بارتوميو لميسي، واضح جدًا ويتضمن المدة والراتب، حيث سيكون التجديد لمدة 5 سنوات، ليبقى ميسي الذي سيتم الـ30 نهاية الموسم، في النادي الكتالوني حتى الـ35 من عمره”. وأكملت: “هذه مجرد بداية للمفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار أن لهذا العقد أهمية خاصة، لأنه سيمثل المشروع المستقبلي للنادي، والذي يعد ميسي جزءًا منه”. واستطردت: “ميسي يريد البقاء في برشلونة، لكنه لم يقل أبدًا أنه يرغب في إنهاء مسيرته والاعتزال في كامب نو”. وأتمت: “أما بالنسبة للجانب الاقتصادي، فالنادي واللاعب يريدان أن تكون الأمور واضحة، منذ البداية حتى لا يتورطا في قضايا ضريبية مجددًا”. وأوضحت “برشلونة يريد الهدوء لميسي، وعدم تكرار تجارب غير سارة، كما حدث في الماضي”. كان بارتوميو، قد أكد في تصريحات سابقة أن ميسي بما أنه الأفضل في العالم، فينبغي أن يكون عقده كذلك “هو الأفضل”.وأعقب تلك التصريحات إقالة مدير العلاقات المؤسسية للنادي، بيري جراتاكوس، بعدما قال إن ميسي لن يكون لاعًبا جيدا للغاية “دون باقي الزملاء”. وبرر النادي، قراره بأن المسؤول عبر على الملأ عن رأيه الشخصي “الذي لا يتوافق مع المؤسسة”. يذكر أن ميسي، صاحب الكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، توج بكل شيء مع برشلونة، الذي يلعب بصفوف فريقه الأول منذ 2004، منها السداسية التاريخية في 2009.


م.نورالدين/ الوكالات

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