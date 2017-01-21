برشلونـة يكافئ نجمه أندرياس إنييستا بعقد مدى الحياة

آخر تحديث : يناير 21st, 2017 8:14 مساءً
يناير 21, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
م.نورالدين/الوكالات
قالت تقارير صحفية إسبانية، إن برشلونة قرر منح نجمه أندرياس إنييستا، عقدًا مدى الحياة يحدد فيه اللاعب الوقت الذي يريد أن يتوقف فيه، قبل أن يتقلد منصبًا إداريًا مع النادي.
@ وفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة البارسا على عكس المتوقع قررت تقديم عقد مدى الحياة لصاحب الـ32 عامًا، حيث كان متوقعًا أن يجدد له النادي عامًا بعد عام.
وأضافت الصحيفة: “برشلونة يستعد للتجديد مع لاعبين آخرين، فبخلاف العرض الجديد الذي سيقدم لميسي قريبًا، فإن النادي الكتالوني يسعى لتجديد عقد الثنائي إيفان راكيتيتش ومارك تير شتيغن”. وتابعت الصحيفة: “وضع وراكيتيتش (28 عامًا) وتير شتيغن (24 عامًا) متشابهًا حيث يتمتعان بصغر السن، وبالتالي يري النادي التجديد لها بعقد طويل الأمد، حيث تم الاقتراح بتقديم عقد لهما يمتد حتى 2022”. وواصلت: “برشلونة يراهن على تير شتيغن باعتباره حارس الحاضر والمستقبل، وهو السبب في رفض استماع إدارة البارسا للعروض التي قدمت له، وفضل رحيل كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي بدلاً منه، بسبب فارق السن بينهما”.
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