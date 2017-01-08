بدوي يؤكد أن 2017 ستكون سنة التحديات

ستميزهـا مواعيــد انتخابيـة تستدعـي التحكم والتنظيـم

أكد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن “سنة 2016 كانت إيجابية بامتياز وأن 2017 ستكون سنة التحديات من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ، التي رسمها التعديل الدستوري الجديد فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم”.

أفادت الوزارة أمس في بيان لها، أن “السنة الماضية كانت سنة إيجابية بامتياز فيما يتعلق بالمشاريع، التي تقرر تجسيدها والأهداف المراد تحقيقها رغم بعض النقائص، التي يجب تداركها”، مضيفا أن “2017، التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر عموما ولوزارة الداخلية خصوصا كونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ، التي رسمها الدستور الجديد”، مشيرا أن “الجزائر ستعرف انتخابات في غضون أشهر مما يستدعي مزيدا من التحكم والتنظيم”.

واعتبر وزير الداخلية ان “السنة الجارية تعد سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة والنابعة من الدستور الجديد، على غرار قانون الجباية المحلية وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية وقانون البلدية والولاية وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت نظرا لأهميتها وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية”، كاشفا أن “هذه السنة “ستتميز أيضا بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة ويتعلق الأمر بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به”، مبرزا أن “الهدف الأسمى المرجو والذي نسعى إليه هو أن تكون إدارتنا رقمية عصرية بامتياز كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعـــد”.

كما أشار الوزير إلى التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا، قائلا أن “هذا التحدي يتطلب التفكير والدعم والمساندة لهذا التقسيم، الذي حقق على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد ايجابية في الوقت، الذي لم يكن يؤمن به الكثيرون”، مؤكدا أن “التقسيم الإقليمي بجنوبنا الكبير جسد فعلا مبدأ تقريب الإدارة من المواطن على جميع المستويات المختلفة إدارية واجتماعية وغيــــــرها وهو ما يدفعنا -مثلما أضاف- إلى “التحضير على جميع الأصعدة لاستحداث الولايات المنتدبة للهضاب العليا”.

كما تطرق الوزير إلى مسألة تطوير المنظومة التكوينية أحد أهم المحاور قائلا انه “يتوجب ضرورة تكريس الخطط المرسومة في هذا المجال الهام للرقي به إلى مستويات أعلى في كل المدارس والهيئات التابعة للقطاع “، مشددا على “أهمية وضع التكوين في قلب كل عمل وإستراتيجية ينتهجها القطاع وتطوير نظرة الجماعات المحلية من خلال تحديث الطرق الجديدة في التسيير والتكوين عن بعد والرسكلة”.

وفيما يتعلق بالمندوبيات التابعة لقطاعه كالمندوبية الوطنية للأمن والسلامة المرورية ومندوبية المخاطر الكبرى، قال بدوي إنه “يتوجب أن تكون لها آثار إيجابية على الأرض وعلى المستويين الوطني والمحلي وأن تكون في مستو عال من المرافقة والمتابعة وإعادة النظر في الميكانيزمات والآليات السابقة والعمل من خلال ورقة طريق وبرنامج عمل ونظرة فاعلة للحد من المخاطر الكبرى بشتى أنواعها”، مشددا على “ضرورة الحد من حوادث المرور ومعرفة أسبابها وكيفية معالجتها “خدمة لصالح مواطناتنـــا ومواطنينا وحماية أرواح مستعملــي المركبات على المســــــــــتوى الوطنــــــــــي”.

أما فيما يتعلق بالظروف الأمنية “الاستثنائية”، التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل، فدعا بدوي إلى “ضرورة إبلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا مع الجيران وتفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة المتوفرة”, متوقفا عند “وجوب بذل المزيد من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقيات لإيجاد الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة مع الدول الجارة الصديقة حول قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها”. وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر “تمكنت بفضل ما تتوفر علـــــــــيه من قدرات مادية وبشــــــــرية وبفضل فطنة ويقظــــــــة أبنائها بمختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، من التصدي لكل من تسول له نفسه المســـــــاس ولو بشبر من هذه الأرض الطيبة وستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكـــات مواطنينا أو زعزعــــة استقرارهـــــــــم”.