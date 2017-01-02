بدوي: “أحداث بجاية تم احتواؤها”

آخر تحديث : يناير 2nd, 2017 9:35 مساءً
يناير 02, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
قال إن مواجهة التهديدات الإرهابية تحدي الجزائر الأول في 2017
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن أحداث بجاية قد تم احتواؤها، مؤكدا سعي الحكومة الدائم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن “الحكومة تابعت تطورات الأحداث عن كثب”. وأردف بالقول إن “التحدي الأول والأساسي للجزائر في سنة 2017، يكمن في الحفاظ على أمنها واستقرارها من كل التهديدات الإرهابية”.
قال بدوي في معرض رده عن أسئلة الصحفيين لدى تدشينه مقر دائرة هيليوبوليس بقالمة، إن “الحكومة تابعت عن كثب الأحداث التي شهدتها ولاية بجاية أمس، عقب خروج مواطنين للتعبير عن انشغالاتهم، تبعه مشادة بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين”.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير بأن التهديدات الإرهابية “موجودة بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه بعض دول الجوار”، كما أن التهديد الإرهابي يعرفه العالم بصفة عامة”، موضحا بأنه “يجب قول الحقائق انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقـــــة في هذا الإطار”.
وذكر الوزير، بأن سنة 2016 تم خلالها حجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة الحربية، والقضاء على العشرات من الإرهابيين، بفضل مجهودات ويقظة المصالح الأمنية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي.
وأوضح بدوي، بأن هذه التهديدات الأمنية والإرهابية “ما زالت قائمة وموجودة، لكن عزيمة الحكومة والمؤسسات الدستورية والأمنية أقوى من هذا التهديد”. وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإن “هذه التهديدات الأمنية ترافقها نوايا سيئة لزرع الفتنة بين الجزائريين، ما يجعل التحدي أكبر، ويستدعي وعيا كبيرا من طرف المواطن الجزائري، الذي أبدى خلال السنوات السابقة وعيه الراقي والتزامه بمسؤولياته”.
من جهة أخرى، قال بدوي بأن “الجزائر التي تتأهب للانتخابات التشريعية والمحلية خلال هذه السنة، تحتاج إلى أمن واستقرار، لضمان توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه المواعيد”.
كما دعا الوزير بالمناسبة، الأحزاب السياسية إلى الاختيار الجيد لمرشحيها، بما يضمن إقناع المواطنين بالمشاركة القوية في الانتخابات، نافيا في هذا الشأن، أن تكون الإدارة هي المسؤول الأول عن نسبة المشاركة في الانتخابات، حسبما تريد بعض الأطراف ترويجه وسط المواطنين.
ساسي.ب
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