بدايـــــة عهـــــد دونـــــالد تــــرامب

استلم السلطة امس وسط مخاوف من سياساته ” الشعبوية”

اقيمت، امس، مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 45 منذ نالت البلاد استقلالها في عام 1776 ، وحضر الحفل، رؤساء امريكا السابقين يتقدمهم جورج بوش الاب و الابن و بيل كلينتون و جيمي كارتر بالاضافة الى الرئيس المنتهية عهدته باراك اوباما.

إعتلى الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، المنصة أمام مبنى الكابيتول لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. والقى الرئيس الجديد خطاب التنصيب. وشارك في المراسم نواب الكونغرس الذين رفض بعضهم الحضور، وقضاة المحكمة العليا ودبلوماسيون وآلاف المواطنين.وتشمل المراسم أداء ترمب اليمين القانونية، ووضعه رفقة نائبه إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول، ولقاءً في البيت الأبيض مع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، على أن يشارك الجميع لاحقا في موكب كبير. وستكون أولى محطات الرئيس الجديد زيارة مقر الاستخبارات المركزية (سي آي أي).وفي خطاب ألقاه مساء أمس أمام أنصاره على هامش حفل فني قرب نصب أبراهام لنكولن في واشنطن، وعد ترمب بتوحيد الشعب الأميركي المنقسم حيال انتخابه رئيسا، كما كرر شعاره المعروف خلال حملته الانتخابية الرئاسية “جعل أميركا عظيمة مجددا”.وفي كلمة منفصلة خلال حفل لمتبرعين لصالح الحزب الجمهوري في واشنطن، أشار ترمب إلى أنه يفكر في الترشح لولاية رئاسية ثانية.

وانتشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة الأميركية في واشنطن لتأمين مراسم التنصيب، تحسبا لخروج الاحتجاجات المرتقبة المناهضة للرئيس الأميركي الجديد عن الإطار السلمي.وتوافد نحو مليون شخص من مؤيدي ترمب ومناهضيه إلى شوارع العاصمة الأميركية، وقد شارك مساء أمس آلاف الأميركيين في مظاهرة نظمت أمام برج ترمب في مدينة نيويورك ضمن حملة احتجاجات متزامنة مع مراسم التنصيب.

واحتج المتظاهرون على خطاب ترمب إزاء النساء والأقليات والمسلمين والمهاجرين، وعلى مواقفه من قضايا الرعاية الصحية والهجرة والتغير المناخي وحقوق الإنسان، وشارك في هذه المظاهرة عمدة نيويورك بيل ديبلازيو، والمخرج الأميركي مايكل مور، وفنانون وسياسيون ونشطاء من عشرات المنظمات الحقوقية.في المقابل نظمت مجموعة صغيرة من المحتجين وقفة خارج المركز الإسلامي في العاصمة واشنطن، رفعت خلالها شعارات معادية للإسلام والمسلمين.ودعا المحتجون المصلين إلى عدم دخول مسجد المركز الإسلامي، ووجهوا إساءات للرسول والإسلام، وهدد المحتجون المسلمين الأميركيين بالترحيل من الولايات المتحدة.

وقال الكاتب بصحيفة واشنطن بوست يوجين روبنسون إنه لم ير في حياته رئيسا جديدا لأميركا يُستقبل بحماسة منقطعة النظير وبخوف ونفور كبيرين في الوقت نفسه مثلما يُستقبل تنصيب الرئيس الأميركي اليوم.

وأشار إلى أنه لا أحد يعلم الكيفية التي ستكون عليها إدارة ترمب، مضيفا أنه يراهن على أن ترمب نفسه لا يعلم ذلك.وذكر أن ترمب يختلف عن كل الرؤساء الذين سبقوه، الأمر الذي يجعل فترة حكمه كالقفزة في الظلام، موضحا أن الرجل ليس لديه أيديولوجية ثابتة، ولا خبرة سابقة في الحكم ولا في الخدمة العامة مدنية كانت أم عسكرية، وطوال حياته العملية كلها لم يعمل إلا في أعمال أبيه وأعماله الخاصة.

والآن، يقول روبنسون، إن أمام ترمب 320 مليونا (الشعب الأميركي) لهم الحق في قول ما يجب عليه عمله، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا وضع سيكون من الصعب عليه فهمه.

ثم تحدث الكاتب عن صفات ترمب الشخصية وسرد الفضائح التي تكشفت ضده خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، مضيفا أنه يكذب في كل الأوقات وبكل جرأة إلى الحد الذي يحتاج فيه كل تصريح يدلي به إلى التحقق من صدقه، كما أنه جاهل بشكل فاضح بشأن الأمة التي هو بصدد قيادتها، وأن فريقه الذي اختاره من المليونيرات لا علاقة لهم بسواد الناس.وأعرب عن خشيته من أن تتسبب “شطحات” ترمب وردوده القاسية غير المناسبة مثل التي أشبع بها بعض الرموز وغيرهم في أميركا، في إشعال حرائق من قادة الصين وحتى قادة روسيا، حيث إن الضرر لا يقتصر عليه وحده، بل سيتحمله كل الأميركيين.ودعا الكاتب الأميركيين إلى إقناع ترمب، عبر النواب في السلطة التشريعية وعبر احتجاجاتهم، بأن الشعب هو مصدر السلطة، وأنه هو الذي يقرر مصيره بنفسه، وأن سلطات الرئيس ليست مطلقة، بل قابلة للتقييد. من جهتها قالت إندبندنت البريطانية إنه من المرجح أن يخضع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى التحقيق في الكونغرس خلال الـ 18 شهرا الأولى بعد توليه منصبه.

ونسبت الصحيفة إلى الأستاذة أنجيليا ويلسون قولها إن سلسلة الفضائح التي تعرّض لها ترمب أصبحت مقلقة لـ الحزب الجمهوري الأمر الذي يعرّضه للمساءلة من قبل النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين يسعون لإعـــــــادة انتخابهم في الكونغرس.وأعربت ويلسون عن اعتقادها بأن فضائح ترمب أصبحت عبئا على الحزب الجمهــــــــــــوري وأن نوابه بحاجة في لحظـــــة ما إلى النــــــــأي بأنفسهم عنه من أجل تعزيز فرص إعادة انتخابهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرشحي ترمب للمناصب الوزارية قد ابتعدوا في الغالب عن مواقفه في معظم السياسات الرئيسية بما في ذلك موقفه من روسيا، الأمر الذي قاد البعض إلى التساؤل عن الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها ذلك على تأييد الكونغرس لترمب.وأعادت للأذهان ما أدلى به وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس عن أن روسيا كانت تحاول تفكيك “حلف الناتو” وأن واشنطن يجب عليها اتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها.أما الأستاذ بالعلوم السياسية بمعهد روز-هلمان للتكنولوجيا تيرانس كاسي فقد قال إن ترمب إذا احتفظ بتأييده الشعبي فمن المستبعد أن يخضعه الكونغرس للمساءلة، بينما قالت ويلسون إن التأييد الشعبي من المرجح أن يتضاءل إذا ثبتت صحة أن لدى روسيا مواد ضارة بسمعة ترمب.

وأشارت الأستاذة بشعبة العلوم السياسية بكلية لندن جنيفر هدسون إلى أن حركة حزب الشاي هي المستفيد الأكبر من إدارة ترمب، الأمر الذي يخفض احتمال تعرضه للمساءلة نظرا لتأييد نواب هذه الحركة له، لكنها في نفس الوقت قالت إن تعاملات ترمب التجارية تعرضه للوقوع في تعارض المصالح، وإن هذا الجانب هو المرشح للتسبب له في مشاكل وإن السناتوريْن جون ماكين وليندسي غراهام مصران على إقامة شفافية أكبر حول تعاملات ترمب المالية على الأقل.واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن مساءلة ترمب من قبل كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون ستؤشر إلى تغيّر كبير لم يحدث من قبل في تاريخ العمل السياسي بأميركا، أي تمزق العلاقة بين رئيس أميركي وحزبه.

وكالات