بدايات صغيرة لموهبـة كبيـرة

الفنان التشكيلي حسان بودراع:

قال حسان بودراع في حديث إعلامي لصحيفة فلسطينية أنه “اقتحم عالم الفن في سنّ الـسابعة، وأكد: “وأنا أسير في الطريق وجدت رجلًا يجلس على كرسي و بـــيديه ورق و أقلام فاقتربت اليهم حتى أشار لي بأن أتقدم، كان يرسم بورتريها لامرأة، وبعد رجوعي إلى البيت حاولت تقليد ما شاهدته ولم افلح، لكن الجميل وهو بداية تفكيـــري في الرسم وفي الكيفية التي كانت توجب علي اتباعها ولم تغــادر ذهني تلك الصورة التي شاهدتها، كنت اطلب من أمي أن تشتري ورق الرسم والأقلام وكانت تعطيني صورتها أضعها أمامي وأرسم عليها كانت رحلة ممتعة في تعلقي بالفن في سن مبكر وعندما تجاوزت العاشرة من عمري رحت أبحث عن كتب الرسم فوجدت في المكــتبة كتابين لاجـــان ديلـــاكروا و ويليام تيرنر أعجــبت كثــيرا بتلك الكتب، فاشتريت الألوان وبدأت انقـــل اللوحات التي كنت أشاهدها في البداية”.

وأضاف: “كانت عبارة عن خردشات لكن مع تقدمي في السن طوّرت تلك الموهبة حتى أصبحت انظر إلى نفسي كفنان وتوجهت مباشرة إلى مدرسة الفنون الجميلة في مدينة قسنطينة سنة 1987، هناك تكونت علاقتي الحقيقية بالريشة و الأوان الزيتية، و تحــدد انتمائي الفني، فقرّرت أن أتبع مدرسة الجمال و التجريد، بعدها انتقلت إلى مدرسة العاصمة و تخرجت منها سنة 1994، بدأت نشاطي بعد ذلك كفنان تشكيلي و شاركت في عدة معارض عبر الوطن، بعد سنوات قررت التوجه لخدمة الأرض و الفلاحة و ممارسة الفن كنشاط مكمل إلى يومنا”.

وحـــاول بودراع تقــديم كل ما هو جمــيل، مبيـــّنًا أنه “هل يوجد اجمل من الجمال؟ كل فلاسفة علم الجمال تحــدّثوا عن الجــمال كمدخل أساسي، فالرسام مجبر أن يضع نصب عينيه الجمال لأنه أساس النجاح في المشوار الفني، أنا تعلمت شيء واحد من الفن و هو كل الأعمــال الجميلة لم تفارق مخيلتي لحد الساعة منذ عصر النهضة حتى الأعمال التـــجريدية الحـــديثة، فالرداءة لا تليق بالإنسان الواعي ولا يستطيع ان ينسجم معها مهما فعل فالصورة القبيحة لا توحي بالجمال”.

ويعتبر بودراع، أن الفن متعة للنظر، والجانب التعبيري أو الرسالة الجمالية لا تهمه كما قال لآنها تأتي في آخر سياق أو في خلفية اللوحة، فما يهمه هو الظاهر التقنية المستعملة في التلوين أو الرسم لان الفن بطبيعة الحال صنعة اي حرفة تعلم في المــدارس للفنون الجميلة أو الورشات عن كبار الفنانين و ليس العكس كما يشار، موضحًا أن “الفن هو بمثابة الحب الحقيقي بالنسبة لي لأننـــا نشأنا نشــأة غير قابلة للانفصال، فهو يمثل وجهي الحقـــيقي دون قنـــاع أو زيف انه أنا والأشكال التي أتعامل معها، ومن بين العناصر التي يجسدها الفنان في لوحاته، الرموز و الأوشام البربرية و الأشكال الهندسية ذات الأبعاد المختلفة، خصوصًا بالنسبة للوحات التي لها عـــلاقة بالتاريخ أو التراث، لأنها عناصر أجــد فيها إيقـــاع مما يخلق توازنًا بين الشكل واللون”.

ق.ث