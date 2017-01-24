بحـث في فائـدة أخصائيي النسـاء والتـوليد ببـرج بوعـريريج

وعود الوزير في مهبّ الريح

تتخبط غالبية العيادات المتعددة الخدمات وكذا المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، ببلديات برج بوعريريج في عديد النقائص، بسبب افتقار ذات المرافق الصحية لأخصائيي النساء والتوليد، الأمر الذي زاد من حجم المعاناة التي يكابدونها مع قطع مسافات طويلة، من طرف الحوامل لمتابعة حالتهن الصحية.

فببلديات المنصورة، المهير، برج زمورة، جعافرة، راس الوادي، برج الغدير، بئر قاصد علي، وتفرق والياشير، لا تزال عشرات النساء الحوامل تجد أنفسهن مضطرّات على قطع مسافات طويلة باتجاه عيادة الطفولة والأمومة بعاصمة الولاية من أجل متابعة حالتهن الصحية، والتي أصبحت هي الأخرى غير قادرة على التكفل بالعدد الهائل للحوامل وهو ما يجبر النساء التوجه إلى الخواص للحصول على علاج بأثمان غالية.

ومما يثير قلق المتابعين لذات الملف، أن غالبية النساء الحوامل اللاتي يعانين من نقص فادح في الأطباء الأخصائيين في مجالات النساء والتوليد، يتعرضن لمضاعفات صحية كان لها تبعات وخيمة، أدت في معظم الأحيان إلى فقدان الأم والجنين، وضع فتح باب التساؤل من جديد عن سرّ عدم التزام الوصاية، وعلى رأسها مديرية الصحة والسكان بالولاية، بتعليمة الوزارة المعنية القاضية بدعم كافة المرافق الصحية، بما فيها العيادات المتعددة الخدمات والطبية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بأخصائيي النساء والتوليد، في إطار مساعي السلطات المركزية في التكفل التام بكل ما تعلق بالأمومة والطفولة.

جدير ذكره أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات وعد خلال زيارته الأخيرة إلى عاصمة البيبان من أجل تدعيم المنطقة بأطباء أخصائيين إلا أن وعوده لا تزال حبرا على ورق.



رضوان عثماني