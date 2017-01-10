بحث في فائدة الإنتاج التلفزيوني!

أن توجه المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري نداء للمنتجين تستجديهم فيه لتقديم مشاريع لدعم برامجها، فذلك دليل على وقوعها في أزمة إنتاج كبيرة رغم الإمكانيات المادية والبشرية الضخمة التي ضختها الدولة لفائدتها منذ عقود، وإن كان ذلك مؤشرا أيضا على تفتح هذه المؤسسة الحكومية التي ظلت حبيسة أفكار الحزب الواحد، ما حال دون تقديمها خدمة عمومية ترتقي بها إلى مستوى طموحات الجـــــزائرييــــن الذين يدفعـــــــون ضريبة مشاهــــــدة برامجـــــــها من جيوبهم.

قد يقول قائل إن ما أقدمت عليه إدارة التلفزيون إجراء تسييري عادي لتغطية العجز الذي تعاني منه المؤسسة، لاسيما أمام النزيف الحاد لصانعي أمجادها نحو القنوات الخاصة والأجنبية، في وقت هي مطالبة بمواكبة تطور مجتمعنا وإثراء شبكتها البرامجية، خصوصا أمام المنافسة الشرسة التي تتعرض لها داخليا وخارجيا.

لقد تكاثرت القنوات التلفزيونية في الجزائر كالفطريات في مشهد يبقى مشوها، اختلط فيه الحابل بالنابل والمحترف بالهاوي، رغم بعض إيجابياته، ميزته فوضى عارمة تتحمل الحكومة الجانب الأكبر من المسؤولية فيها، كونها لم تستطع إلى حد الآن فرض سلطان القانون، ما عدا “سياسة الارتجال” ضد أي وسيلة ترى أنها تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث تقدم على غلقها وتشميع مقرها.

العجز في الصناعة التلفزيونية والسينمائية بالجزائر أمر لا يختلف فيه اثنان، بل نفس التصورات ونفس البرامج التلفزيونية تبث في أحيان كثيرة مع تغيير طفيف في البلاطوهات والديكور أو الضيوف والمنشطين.

حتى بعض وكالات الإنتاج التلفزيوني التي حاولت اقتحام هذا المجال صاحبتها الكثير من العوائق، بل وأن الكثير من أصحابها تخلو عن النشاط لأسباب مختلفة رغم ربحيته، بينما الإبداعات القليلة التي تظهر من حين إلى آخر ليست في معظمها سوى محاولات فردية لمهنيين.

قد يرى بعضهم أن هذه القنوات استطاعت أن تستقطب جماهير جزائرية عريضة كانت فريسة لسموم قنوات أجنبية، ورفعت من هامش حرية التعبير في بلادنا بشهادات دولية، لكن هل تكفي هذه الحجة للتغطية عن الاختلالات الحاصلة في المشهد السمعي البصري؟ بل ماذا فعلت السلطة لحد الآن من أجل تنظيم هذا المجال الحساس، وخلق صناعة تلفزيونية وسينمائية وطنية؟

وإلى غاية ظهور الخيط الأبيض من الأسود، يبقى القطاع يسير نحو المجهول!

فاتح إسعادي