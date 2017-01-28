باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل قمة موناكو

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 6:53 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
ماركو فيراتي يغيب لمدة اسبوعين
أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الايطالي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، سيغيب عن لقاء القمة أمام موناكو، اليوم الاحد، في الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ذكرت مجلة فرانس فوتبول أن فيراتي (24 سنة) تعرض للاصابة في تدريبات الفريق أول أمس الجمعة، وبعد اجراء الفحص الطبي تبين ان اللاعب الايطالي سيغيب عن فريق العاصمة الفرنسية لمدة اسبوعين. ومن المقرر أن يغيب فيراتي عن لقاء القمة أمام موناكو وكذلك أمام ديجون وليل في الليغ 1، ورين في كأس فرنسا، على أن يعود النجم الايطالي أمام بوردو في الدوري الفرنسي (10 فيفري) قبل لقاء برشلونة (14 فيفري) في دوري أبطال أوروبا. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في الليغ 1 برصيد (45 نقطة) خلف موناكو صاحب الصدارة (48 نقطة) ونيس صاحب المركز الثاني 46 نقطة.
م.نورالدين/الوكالات
يناير 27, 2017 0تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...