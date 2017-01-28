باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل قمة موناكو

ماركو فيراتي يغيب لمدة اسبوعين

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الايطالي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، سيغيب عن لقاء القمة أمام موناكو، اليوم الاحد، في الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ذكرت مجلة فرانس فوتبول أن فيراتي (24 سنة) تعرض للاصابة في تدريبات الفريق أول أمس الجمعة، وبعد اجراء الفحص الطبي تبين ان اللاعب الايطالي سيغيب عن فريق العاصمة الفرنسية لمدة اسبوعين. ومن المقرر أن يغيب فيراتي عن لقاء القمة أمام موناكو وكذلك أمام ديجون وليل في الليغ 1، ورين في كأس فرنسا، على أن يعود النجم الايطالي أمام بوردو في الدوري الفرنسي (10 فيفري) قبل لقاء برشلونة (14 فيفري) في دوري أبطال أوروبا. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في الليغ 1 برصيد (45 نقطة) خلف موناكو صاحب الصدارة (48 نقطة) ونيس صاحب المركز الثاني 46 نقطة.

م.نورالدين/الوكالات