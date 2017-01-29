“بارونات القمح تكبـد الدولة مليار دولار سنويا”

زبدي يؤكد امتلاكهم لأدلة مصورة تكشف المافيا:

كبدت مافيا القمح الدولة مليار دولار، بعدما رفعت سعر السميد المدعم بـ60 بالمائة في الأسواق، وحولت الشعير لصناعة الجعة “البيرا”، حسب ما كشفه عنه أمس رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، زبدي مصطفى.

فتح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، زبدي مصطفى، خلال فوروم “المجاهد”، النار على بارونات القمح الذين احتكروا هذه المادة الأساسية المدعمة من قبل الدولة، مؤكدا أن حملة التبليغات التي ستطلقها المنظمة يوم 1 فيفري القادم، ستضغط على أجهزة الرقابة في الدولة لفتح تحقيق اقتصادي وأمني، من أجل كشف المافيا الواقفة وراء ظاهرة ارتفاع أسعار المواد المقننة في مقدمتها مادة السميد، حسب قوله.

وأكد زبدي، أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك لديها أدلة مصورة، تفضح عدد من المتسببين في رفع أسعار السميد، كاشفا أن بعض المطاحن الخاصة تقوم برفع الأسعار، ثم تحرر فواتير بأسعار نظامية، حيث يقوم تجار الجملة بشراء السميد من هذه المطاحن بأسعار مرتفعة بنسبة 60 بالمائة، وبيعها لتاجر التجزئة بأسعار مرتفعة عن السعر الثابت بفواتير نظامية تحترم السعر الثابت، وعليه يقوم التاجر برفع السعر حتى يعوض السعر الإضافي الذي دفعه، مما أدى إلى وصول الكيس من السميد العادي إلى 1500دج في بعض المناطق من الوطن. بينما تحول بعض المطاحن الخاصة مادة الشعير إلى مصنعي مادة البيرا باحتساب 6000 دج للقنطار، بينما يصلها بـ 1650 دج، في حين أن هناك مطاحن لا تقوم بعمل الطحن، بل تبيع القمح الصلب الذي يصلها بسعر مدعم يقدربـ 2500 للقنطار إلى الفلاح بسعر 3500 دج للقنطار، والذي بدوره يعيد بيعه إلى ديوان الحبوب بـ 4500 دج.

من جهة أخرى، حمل زبدي مصالح المراقبة على مستوى وزارة التجارة جانبا من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دعم الدولة للقمح الصلب يقدر بـ مليار و800 مليون سنتيم، وأن الدولة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 07/402 المؤرخ في ديسمبر من عام 2007، حددت أسعارا ثابتة للسميد تتراوح بين 900دج للسميد العادي لكيس 25 كغ و1000 دج للسميد الممتاز لكيس 25 كغ، حيث أبدى المتحدث استغرابه من أن وزارة التجارة قد نشرت على موقعها الإلكتروني وبتاريخ 25 جانفي الجاري، أن سعر السميد العادي يقدر بـ 1050دج لكيس 25 كغ والسميد الممتاز بـ 1250دج، وهو ما يتناقض مع المرسوم التنفيذي، حسب المتحدث الذي قال إنه راسل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش يوم 16جانفي الجاري من أجل مناقشة حملة التبليغ والشكاوى التي ستقودها المنظمة بالتعاون مع 49 جمعية محلية و5 جمعيات وطنية، غير أن طلبه لم يلق أي رد.

في المقابل، طالب المتحدث وزارة التجارة، بمراجعة الثغرات الموجودة في المرسوم التنفيذي رقم 07-492، مقترحا أن يتم الإسراع في إعداد بطاقة الدعم الموجه للمواطن، بدل أن تذهب أموال الدولة في جيوب المافيا، على حد تعبيره.

كما وضعت المنظمة في إطار الحملة التي عنونتها بـ “السميد من عند الدولة مقنن والمافيا بسعره تتفنن” رقم مختصر3311، كي يتصل من خلاله المواطن والبائع بالتجزئة عن أي شكل من الاحتكار والبيع غير الشرعي لمادة السميد، وفي هذا الإطار، دعا رئيس المنظمة أعوان الرقابة في الدولة بالتفاعل مع الحملة، والقيام بعمليات تفتيش لكل المحلات ابتداء من 1 فيفري لكشف المضاربين.



ساسية.م