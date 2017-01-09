“بابا” يلح على طيايبة بعـــد ضمان خدمات بناي وزغلي

مولودية وهران تبحث عن مقابلات ودية

@وجد فريق مولودية وهران، صعوبة كبيرة لإيجاد أندية يتبارى معها خلال تربصه الحالي، الذي يجريه بفندق الفنيكس بوهران، وهو ما حدث له مع أولمبي أرزيو، صاحب المرتبة الثانية في بطولة الهواة، الذي رفض مواجهة “حمراوة” أمس، ولم يبلغهم إلا في آخر لحظة، مما جعل المدرب عمر بلعطوي، يستنجد بهلال سيق الذي ينشط ببطولة مابين الرابطات، ويعاني فيها، مع العلم أن مدرب المولودية، اكتفى لحد الآن بمواجهة الفريق الرديف الجمعة الماضي، ومن المنتظر مواجهة سريع المحمدية الجمعة القادم، ويريد بلعطوي إجراء لقاءين وديين الأسبوع المقبل، خاصة أن المولودية لن تستأنف البطولة سوى يوم 27 جانفي الحالي ضد أولمبي المدية، مادام أن أول لقاء من مرحلة العودة ضد شباب بلوزداد ثم تأجيله بسبب مشاركة ثلاثة لاعبين من الشباب مع المنتخب العسكري.

وفيما يخص جديد الاستقدامات، فهي تسير بوتيرة السلحفاة، حيث لحد كتابة هذه الأسطر لم تضمن الإدارة سوى صفقة الظهير الأيسر لبلوزداد زغلي، الذي وقع مساء أول أمس، على عقد مدته عام ونصف، كما يكون اللاعـــب بناي قد وقع مساء أمس، بعدما تكفل بجلب ورقة تسريحه، في حين تسير المفاوضات مع المهاجم طيايبة الذي سُرح من نادي الشحانية القطري في الطريق الصحيح، بعدما أعطى لاعب سريع غليزان الموسم الماضي موافقته المبدئية للرئيس “بابا” الذي صرح لمقربيه أن هذه الصفقة مضمونة في انتظار توقيعه على العقد، وفيما يخص صفقة المغتربين الثلاث فسقطت في الماء لأن مستوى اثنين منهما متواضع، وسيتم الاحتفاظ فقط بالقادم من راد ستار، كواش الذي سيوقع إجازة آمال باعتبار سنه الصغير.

للتذكير، فإن التشكيلة تواصل التدرب بمعدل حصتين في اليوم، وهذا إلى غاية نهاية التربص.

أكرم. ح