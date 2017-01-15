بابا عمي يقرّ بوجود خطأ مطبعي في قانون المالية لـ 2017

أكد تصحيحه بعد إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة

أكد، أمس، وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن “الخطأ الرقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017 والذي أظهرت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية، سيتم تداركه وتصحيحه بعد إعادة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة “، مؤكدا أن “رقم المجموع صحيح وأن الخطأ مطبعي ولا لبس فيه”.وأفاد حاجي بابا عمي، في تصريحه للصحفيين على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بمجلس الأمة، أنه “بات من الضروري إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى من أجل مكافحة التهريب مهما كان موضوعه وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، التي تمس بالأمن الوطني العموميين، مثل المنتجات الكيماوية والبيولوجية والمشعة والنووية، بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات.”وأفاد وزير المالية أن “المراجعة المقترحة لقانون الجمارك القيام بالتحسينات الضرورية له انطلاقا من التوصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات، التي أجريت في هذا المجال وكذا المعاينات المستقاة من الواقع”، موضحا أنه “يهدف إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع إطار بممارسة وتنظيم المبادلات، التي تضمن الشفافية والحياد لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها بتبسيط الإجراءات واستحداث إجراءات مشخصة، وكذا تعميم الاستعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية”.وأكد بابا عمي أن “مشروع القانون يهدف لتعزيز حق إدارة الجمارك-، بحسب الوزير- في تكريس حق الاضطلاع على كل المعلومات والوثائق، التي تهم نشاطها”، موضحا ان الالتزام يقع على عاتقها في مجال تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح والأجهزة الحكومية”، مؤكدا أن “القانون يدعم الإمكانية الممنوحة لإدارة الجمارك بإلزام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية والذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية، كما تم تكريس الإمكانية في مجال إبرام اتفاقات التعاون المتبادل مع الإدارات الجمركية لدول أخرى، بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة بالتأكد من الالتزامات، التي تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني ما يمنح لإدارة الجمارك الوسيلة القانونية لتقوية عملها في مجال ترقية أخلاقيات المهنة في وسط موظفيها”، كاشفا عن “تحسين الإجراءات الجمركية، من خلال تطبيع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وتبني الممارسات المثلى المعمول بها لدى الهيئات الجمركية والاقتصادية الكبرى والمنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة”.



لخضر داسة