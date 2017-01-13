بابا عمي يدعـــو إلى تبـــني مسعى براغمـــــــاتي وواقعــــي

تمويل الاتحاد الإفريقي

ألحّ وزير المالية حاجي بابا عمي أول أمس، بأديس أبابا، على ضرورة تبني مسعى براغماتي مرن وواقعي، في تنفيذ الآليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي.

ولدى تدخله خلال اجتماع وزراء المالية الأفارقة المنعقد بأديس أبابا (إثيوبيا) حول تمويل الاتحاد الإفريقي، “حرص الوزير على التذكير بالإرادة السياسية الدائمة للمسؤولين الساميين الجزائريين في المساهمة بنشاط في تنفيذ القرار 605 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي تمت المصادقة عليه خلال قمة كيغالي (رواندا) في جويلية 2016، المتعلق بالآليات الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي”، حسبما أكد بيان لوزارة المالية.وفي هذا السياق، ذكر بابا عمي”بضرورة منح مسعى تنفيذه طابعا براغماتيا ومرنا وواقعيا، مع مراعاة خصوصيات التشريعات الوطنية لكل بلد”.

وفي ختام مداولاتهم، انضم وزراء المالية للقارة إلى اقتراحات الجزائر، من خلال تقرير عقد لجنة تقنية للخبراء، حسبما أكد ذات البيان.

وهذه اللجنة التقنية مدعوة “لعقد اجتماعات دورية وتقديم اقتراحات حول الأنماط العملية لتنفيذ قرار كيغالي على لجنة وزراء المالية الأفارقة الـ10″، حسبما أضاف ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، سيتم عرض خلاصات هذا اللقاء الذي يدوم يوما، لموافقة ومصادقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة المقبلة المقررة في نهاية جانفي بأديس أبابا.

ومن جهة أخرى، ستعقد لجنة وزراء المالية الأفارقة الـ10، اجتماعها المقبل في شهر مارس المقبل بداكار، على هامش الاجتماع السنوي لوزراء المالية الأفارقة والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج، حسبما أكد ذات المصدر.



ساسي.ب