اهتمـــام خـاص بـالـ”جــي بـي آل”

يرتقب استحداث 30 مؤسسة مصغرة لتحويل غاز البترول المميع على المستوى الوطني، بحسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية “نفطال”، حسين ريزو، الذي أوضح بأن هذه المؤسسات التي ستستحدث ضمن اتفاقية أبرمت خلال السنة الماضية بين شركة “نفطال” والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “ستسمح برفع قدرات تحويل هذه المادة الطاقوية بمناطق عديدة من الوطن”.