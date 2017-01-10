اهتمـــام خـاص بـالـ”جــي بـي آل”

آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً
يناير 10, 2017 Wakteldjazair همسات 0
يرتقب استحداث 30 مؤسسة مصغرة لتحويل غاز البترول المميع على المستوى الوطني، بحسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية “نفطال”، حسين ريزو، الذي أوضح بأن هذه المؤسسات التي ستستحدث ضمن اتفاقية أبرمت خلال السنة الماضية بين شركة “نفطال” والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “ستسمح برفع قدرات تحويل هذه المادة الطاقوية بمناطق عديدة من الوطن”.
يناير 10, 2017 0قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من...
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