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انهيــار “هدنة الميـاه“ يعقّـد ترتيـبات آســتانة

يناير 16, 2017 دولي 0

انهيــار “هدنة الميـاه“ يعقّـد ترتيـبات آســتانة

الازمـــــــة الســـــــورية

تدهور الوضع الميداني في وادي بردى قرب دمشق بعد ساعات على اغتيال مسؤول ملف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، إذ قتل أمس سبعة مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم في المنطقة منذ بدء الهدنة قبل اكثر من أسبوعين ما ألقى بظلاله على المحادثات الروسية – التركية لإجراء مفاوضات آستانة في ٢٣ الشهر الجاري. وواصلت أنقرة الضغط على فصائل معارضة لتشكيل وفدها، في وقت حقق تنظيم “داعش“ اختراقاً في دير الزور على رغم ١٢٠ غارة. وأكدت موسكو أمس نيتها تعزيز وجودها العسكري في قاعدتي اللاذقية وطرطوس غرب سورية. وشهدت أمس منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، اندلاع معارك عنيفة بين قوات النظام وعناصر من “حزب الله“ اللبناني من جهة وفصائل معارضة من جهة اخرى، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان“ الذي افاد بمقتل “سبعة مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام على قرية دير قانون في وادي بردى، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم في المنطقة منذ بدء الهدنة“ على الجبهات الرئيسية في سورية منذ 30 الشهر الماضي بموجب اتفاق روسي – تركي.وتوتر الوضع الميداني في المنطقة اثر اغتيال رئيس لجنة التفاوض هناك اللواء المتقاعد احمد الغضبان، بعد 24 ساعة على تكليفه الإشراف على تنفيذ اتفاق مصالحة بين السلطات والفصائل، وفق “المرصد“. وقتل الغضبان بعد هدوء نسبي اعقب الإعلان الجمعة عن التوصل الى الاتفاق الذي يتيح دخول فرق الصيانة لإصلاح الأضرار اللاحقة بمصادر المياه في بلدة عين الفيجة مقابل وقف العمليات العسكرية وخروج المقاتلين الراغبين في مغادرة الوادي.وأفاد مصدر في وزارة المصالحة السورية عن “اتصالات ومساع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري“، لكن الناطق باسم “الهيئة الإعلامية في وادي بردى“ المعارضة عمر الشامي قال ان “الاتفاق يُعتبر ملغى من صباح اليوم (امس) بعدما خرقه النظام مرات خصوصاً بعد مقتل الغضبان“. وتبادل طرفا النزاع السبت الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل الغضبان الذي يتحدر من وادي بردى. وناشدت “الهيئة الإعلامية“ وجمعيات مدنية في بيان فصائل المعارضة “عدم التوجه الى آستانة“، في وقت أبلغت مصادر معارضة ان انقرة واصلت ضغوطها على فصائل المعارضة لتشكيل وفدها و “مناقشة خروق وقف النار في آستانة“، رداً على اشتراط المعارضة التزام وقف النار في وادي بردى قبل بدء المفاوضات.وحقق “داعش“ تقدماً في الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور حيث يشن التنظيم منذ السبت هجوماً هو “الأعنف“ منذ عام سعياً للسيطرة على كامل المدينة، وفق “المرصد“، وذلك “على رغم شن قوات النظام اكثر من 120 ضربة جوية“ على مواقع التنظيم ومناطق الاشتباكات منذ صباح السبت. وأكد مصدر عسكري سوري في دير الزور ان “داعش حشد قواته لمهاجمة دير الزور بهدف تحقيق خرق ميداني فيها“ و “فصل“ المدينة عن المطار العسكري.ونقلت وكالة انباء “انترفاكس“ عن مصدر عسكري روسي ان نشاطاً مكثفاً يجري لتعزيز قدرات قاعدتي حميميم وطرطوس والحفاظ على وجود طويل الأمد فيهما. ولفت الى ان روسيا طورت نظام دفاع جوي “فعالاً جداً“ في حميميم يستند الى انظمة صاروخية من طرازي “اس- 400“ و “بانتسير“، وأن حميمـــيم غدت “قاعدة جوية متكاملة مجهزة بكل المتطلبات اللازمة لأداء عملــــــــها في كل الظروف“. وزاد المصدر ان عمليات واسعة تجري لتوسيع وتحديث قاعدة طرطوس التي تحولهــــــــــا موسكو من “مركز امداد وصيانة“ الى قاعدة بحرية متكاملة.

وكالات

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