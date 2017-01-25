انهيارات للتربة والجدران وتسرب المــياه إلـــى عـــدة منــــازل

الحماية المدينة بالمدية سجلـــت 49 تدخــلا ليلـــة أمـــس

سجلت الحماية المدنية لولاية المدية أكثر من 49 تدخلا في الولاية، ليلة الثلاثاء إلى صباح يوم أمس، جراء الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت عبر ولاية المدية وقدرت بـ68 ملم.

قد تم تسجيل 13 تدخلا في بلدية المدية و9 تدخلات في دائرة سي المحجوب، و7 تدخلات في دائرة البرواقية، 6 تدخلات في دائرة قصر البخاري، و3 تدخلات في دائرة السواقي، كما قامت بتقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق وسكان بلدية حربيل، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين ولاية المدية ودائرة خميس مليانة، جراء ارتفاع منسوب الوادي الذي قد يشكل خطرا على السكان المجاورين له، حيث تم تسخير وسائل مادية وبشرية هامة من أجل سرعة ونجاعة التدخل.

كما تدخلت الوحدة الثانوية لبلدية الحمدانية من أجل تغطية أمنية وتقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق الوطني رقم 1 وسكان بلدية الحمدانية، جراء ارتفاع منسوب مياه واد شفة وانجراف التربة، التي شكلت صعوبة في السير لمستعملي الطريق.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المدية على مستوى الطريق الولائي رقم 238 الرابط بين بلدية تيزي المهدي وبلدية المدية، في النقطة المسماة الواد لحرش، وهذا جراء انجراف التربة ما أدى إلى غلق الطريق نصف يوم، كما تدخلت الوحدات العملياتية على مستوى تراب إقليم الولاية من اجل معاينة وامتصاص كميات المياه المتسربة للمنازل ومختلف المرافق العمومية، دون تسجل اي خسائر بشرية تذكر.

وفي إطار المبادرات الإنسانية، التي دأبت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها لفائدة الأشخاص بدون مأوى والمتضررين، جراء الاضطرابات الجوية، نظمت مصالح أمن ولاية المدية أول أمس الثلاثاء بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، ومصالح الهلال الأحمر الجزائري لولاية المدية، مبادرة إنسانية تضامنية لفائدة العائلات القاطنة بالقرى والمداشر المعزولة المتواجدة بمناطقة عين بوسيف،، حيث تم من خلالها توزيع مساعدات إنسانية تتمثل في مواد غذائية وأفرشة وأغطية، كما تدخل هذه المبادرة في إطار الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص المتواجدين بدون مأوى المنظمة من طرف مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

كما قامت مصالح الأمن بفك العزلة عن المواطنين بفتح الطرق الولائية من طرف الأعوان والإطارات بمختلف الرتب.

بلال موازوي

