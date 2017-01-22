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انفجــار سيــارة ملغــومة بوسط طــرابلس قــرب السفــارة الإيطــــالية

يناير 22, 2017 دولي 0

انفجــار سيــارة ملغــومة بوسط طــرابلس قــرب السفــارة الإيطــــالية

❊قال مسؤول أمني ليبي إن سيارة ملغومة انفجرت في ساعة متأخرة من مساء السبت بالقرب من السفارة الإيطالية التي أعيد فتحها في الآونة الأخيرة بالعاصمة الليبية طرابلس.ولم يُعرف من المسؤول عن هذا التفجير. وقال بيان على صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي يديره الفرع المحلي للهلال الأحمر إنه تم انتشال جثتين متفحمتين من السيارة ولكن لم يُعرف هويتهما. ولحقت أضرار أيضا ببعض السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مكان التفجير ولكن الأضرار التي نجمت عن هذا التفجير كانت محدودة وقد سُمع دوي التفجير من على بعد كيلومتر على الأقل.
وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم نشر اسمه إنه يبدو أن متفجرات وضعت داخل السيارة. ووقع التفجير بجوار وزارة التخطيط وقرب السفارة المصرية المغلقة. وتقع السفارة الإيطالية على بعد نحو 350 مترا.
وقال مراسل لرويترز في الموقع إنه تم إغلاق الطرق بالقرب من موقع الانفجار وإن العشرات من مسؤولي الأمن وصلوا كما نشرت عشرات المركبات في المنطقة.
وأصبحت إيطاليا أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في طرابلس في وقت سابق من الشهر الجاري. وأغلقت معظم الدول سفاراتها عام 2014 وأوائل عام 2015 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة ووقوع هجمات بالمدينة.
ويوجد في طرابلس عدد كبير من الفصائل المسلحة المتنافسة التي يعارض بعضها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وتؤيدها إيطاليا بشدة.
ولتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد خلايا نائمة في العاصمة الليبية. وكان التنظيم أعلن في الماضي مسؤوليته عن هجمات هناك بينها هجمات استهدفت سفارات.
ودعمت حكومة الوفاق حملة على مدى الشهور السبعة الماضية لطرد الدولة الإسلامية من معقلها السابق في مدينة سرت الواقعة على بعد نحو 450 كيلومترا إلى الشرق من طرابلس.
وأثارت إعادة فتح السفارة الإيطالية احتجاجات من جانب فصائل في شرق ليبيا معارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وكالات

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