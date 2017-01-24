انعدام الطباخات بابتدائيات الرغاية بالعاصمة

المجلس البلدي راسل مديرية التربية لاحتواء المشكل

تعاني المدارس الابتدائية ببلدية الرغاية بالعاصمة من مشكل انعدام العاملات الطاهيات على مستوى المطاعم المدرسية التابعة للمدارس الابتدائية، خاصة بعدما استفادت العديد من الطباخات في المطاعم من التقاعد المسبق، وهو الأمر الذي أصبح يهدد العديد من المطاعم بتوقف نشاطها واللجوء إلى تقديم الوجبات الباردة للمتمدرسين.

كشف نائب رئيس بلدية الرغاية، المكلف بالتخطيط ومتابعة المشاريع، أعمر ديرة، عن وجود عدد كبير من المطاعم المدرسية على مستوى البلدية مهددة بتوقف تقديم خدماتها للتلاميذ المتمدرسين بالمدارس الابتدائية، خاصة بعدما سجّل المجلس استفادة عدد كبير من الطباخات بالمطاعم المدرسية بالابتدائيات من التقاعد، مما جعل المجلس يستنجد بالعاملات العاديات اللاتي يشتغلن داخل المطعم وفق الشبكة الاجتماعية، وكذا بمساعدة الأساتذة العاملين بالمدارس الابتدائية المتواجدة بإقليم بلدية الرغاية لاحتواء الوضع في انتظار تدخل مديرية التربية والمصالح المختصة بولاية الجزائر.

وأضاف ذات المسؤول أنه ليس من صلاحيات البلدية تنظيم مسابقات التوظيف للالتحاق بمنصب طباخة على مستوى المطاعم المدرسية، مؤكدا أن أغلبية العاملات داخل المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية يشتغلن ضمن صيغة الشبكة الاجتماعية، وهو الأمر الذي بات يهدد عددا كبيرا من المطاعم المدرسية بالتوقف عن النشاط، سيما أن البلدية تساهم بعمالها في المدارس الابتدائية من بينهم الحراس، وكذا المنظفات بالأقسام، لكن لا يوجد نص تنظيمي يخوّل للمجالس المحلية إمكانية توظيف العمال على مستوى المطاعم المدرسية، إلا فيما يخص تدعيم المطاعم المدرسية بعاملات يشتغلن ضمن صيغة الشبكة الاجتماعية.

وفي ذات السياق، فقد أقدم المجلس البلدي على مراسلة كل من مديرية التربية “شرق”، وكذا المصالح المختصة بولاية الجزائر من أجل التدخل لاحتواء مشكل النقص الفادح في غياب العاملات الطاهيات على مستوى المطاعم المدرسية التابعة للمدارس الابتدائية بالبلدية، خاصة بعدما عجزت المصالح المحلية عن إيجاد الحلول لضمان استمرارية نشاط الإطعام المدرسي، لاسيما أن المجلس المحلي لبلدية الرغاية، سعى للقضاء على تقديم الوجبات الباردة وتقديم وجبات ساخنة، حيث أن الإطعام المدرسي على مستوى المدرسة الابتدائية “محمد خوجة” كاد يتوقف بسبب غياب العاملات الطاهيات اللاتي استفدن من التقاعد، لولا الاستعانة بعاملات الشبكة الاجتماعية وكذا الأساتذة داخل المؤسسة التعليمية، لتمكين التلاميذ من الاستفادة من الإطعام المدرسي.

أكد ذات المتحدث أنه في إطار التكفل بالمطاعم المدرسية التي يقع تسييرها على المجالس المحلية المنتخبة، تم تخصيص ميزانية معتبرة بغية تجديد التجهيزات داخل المطاعم المدرسية، بلغت 600 مليون سنتيم، أين استغل نصف المبلغ المالي في تجهيز المطعم الجديد على مستوى المدرسة الابتدائية “أحمد عجيمي”، فيما خصص المبلغ المتبقي في إعادة تجديد الأثاث والتجهيزات الخاصة بالمطاعم المدرسية المتواجدة بالبلدية.



نادية. ب