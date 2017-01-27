انعدام التنمية يدفع سكان قرية “الدرايسية” بتمزقيدة لهجرانها

أبسط ضروريات الحياة غائبة

استهجن سكان فرقة الدرايسية ببلدية تمزقيدة بالمدية تجاهل السلطات المحلية المتناوبة على المجالس لرسائلهم وشكاويهم التي دامت لسنين ولم تجد أذانا صاغية لرفع الغبن عنهم وتحسين المستوى المعيشي المزري الذي يتخبطون فيه، أمام نقص أبسط ضروريات الحياة الكريمة.الأمر الذي نغص عليهم الحياة ودفع بالكثير منهم إلى التوجه في رحلة البحث عن أماكن أخرى بالقرى المجاورة، سعيا منهم للظفر بحياة أفضل تاركين أراضيهم وقريتهم التي تعد منطقة فلاحية بامتياز.

في رحلة قادتنا إلى القرية النائية كشف سكانها عن واقع التنمية المنعدم والأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبطون فيها، والتي يطبعها النقص والحرمان، حيث تفتقد القرية لأبسط متطلبات الحياة الأساسية على غرار الماء الشروب، وقنوات الصرف الصحي، وكذا النقص المسجل في الإنارة العمومية، بالإضافة إلى الاعتراء الذي تعرفه الطرق الداخلية للقرية، وكذا حرمان بعض العائلات من شبكة الكهرباء، ناهيك عن غياب المرافق الرياضية والشبانية التي يرى فيها شباب القرية بالمطلب المستحيل مقارنة بالضروريات المنعدمة، كما أبدى سكان “فرقة الدرايسية” تخوفهم الشديد من حلول كارثة بيئية تهدد صحتهم وصحة أطفالهم، من خلال انتشار الأمراض والأوبئة في محيطهم البيئي جراء انعدام قنوات الصرف الصحي مقابل التزايد السكاني الذي تشهده المنطقة، الشيء الذي أغرق القرية في النفايات والقمامة والروائح الكريهة، ونقائص بالجملة جعلت من الحياة مستحيلة لمن يملك القدرة في تغيير المكان غادر، فماذا عن من لا يستطيع ولا بديل له عن حياة البؤساء.



انعدام للماء الصالح للشرب منذ سنين

تحدث سكان “الفرقة” عن مشكل الانعدام الكلي في التزود بالمياه الصالحة للشرب، بالرغم من توفر القرية على قنوات الربط بالشبكة منذ زمن طويل، إلا أن الماء يبقى الغائب الأكبر في حياتهم اليومية، إذ أن العديد من السكان الذين تحدثنا إليهم أجمعوا على غياب الماء النهائي عن حنفيات منازلهم ولم يروا الماء منذ سنين، الشيء الذي دفعهم إلى الاستنجاد بصهاريج المياه بأسعار وصلت سقف 1200 دج للصهريج الواحد، والذي لا يلبي متطلبات السكان، وكذلك اللجوء إلى الينابيع الطبيعية والآبار الموجودة في القرية أو التنقل إلى العنصر الموجود بقرية سيدي يوم المجاورة لبلدية وامري، السكان أكدوا بأنهم اتصلوا بالسلطات البلدية بغية التكفل بالوضع إلا أنه لا حياة لمن تنادي، مرجعين السبب إلى قدم قنوات الماء الشروب في بعض المنطقة وانعدامها في البعض الآخر، كما طالب السكان المجلس الشعبي البلدي بإعادة إحياء السد الموجود بالمنطقة الذي كان مصدر شرب لهم ولزراعتهم إلا أن دار لقمان بقيت على حالها منذ مدة.



غياب قنوات الصرف الصحي.. نفايات وكارثة بيئية

أبرز سكان “الفرقة” تخوفهم من مشكلة لا تقل أهمية عن المشكل الأول، وهو غياب ربط منازل “الفرقة” بقنوات الصرف الصحي، الأمر الذي جعل القرية مصبا للنفايات، وجعلها على فوهة بركان يهدد بحلول كارثة بيئية جراء الانتشار الواسع للقمامة والأوساخ وكذا الروائح الكريهة المنبعثة من هنا وهناك، كما ساهم الوضع بشكل كبير في انتشار الحشرات الضارة والكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، التي تعد العامل الأساسي في نقل الأمراض والأوبئة، حيث أكد السكان في حديثهم أنهم في 2017 ومازالوا يعتمدون على الحفر التقليدية المحاذية لمنازلهم وقريتهم بغية التخلص من فضلاتهم المنزلية البيولوجية، حيث يقومون بحفر خنادق عميقة وتغطيتها وتوصيلها بقنوات من أجل التخلص الصحي من الفضلات التي تبقى خطرا محدقا بسكان الدرايسية الذين عبّروا عن استيائهم الكبير من هذا الوضع، مؤكدين في ذات السياق، أن مياه الآبار الصالحة للشرب التي يشربون منها تأثرت بهذا المشكل وأصبحت ملوثة، حيث طالب السكان السلطات البلدية بضرورة تسجيل مشروع قنوات الصرف الصحي بغية تطهير القرية ودحر تخوفاتهم، كما طالبوا بضرورة تزويد القرية بحاويات جمع القمامة وتخصيص أماكن مخصصة لرميها للقضاء على انتشارها في أرجاء “الفرقة”.

كما ناشد سكان القرية خلال نداء الاستغاثة السلطات الوصية البلدية والولائية والصحية ضرورة الالتفاتة العاجلة إليهم، والوقوف على معاناتهم والعمل على حل مشكلهم في القريب العاجل، حيث دق السكان ناقوس الخطر خوفا من حلول كارثة بيئية محتملة جراء توفر بوادر وقوعها، في ظل عدم توفر القرية على قنوات الصرف الصحي.



طرق مهترئة والإنارة العمومية منعدمة

كما اشتكى سكان الفرقة من الحالة الكارثية التي تعرفها الطرق الداخلية للقرية، جراء الانتشار الواسع للحفر والتشققات وكذا الأوحال في فصل الشتاء والغبار في فصل الصيف، بالنظر لعدم تهيئتها وذلك بالرغم من استفادة جل قرى البلدية من عملية تهيئة لطرقها الداخلية منذ زمن، إلا أن فرقة الدرايسية ــ على حد تعبير سكانها ــ صنعت الانفراد، حيث لم تستفد طرقها الداخلية من أي عملية تهيئة، الشيء الذي صعب من عمليات تنقل السكان العاملين بالمناطق الأخرى وكذا المتمدرســـين، كما طالب سكان القرية السلطات البلدية المعنية بضرورة تعميم الاستفادة من الإنارة العمومية جراء النقص المسجل في هذا الصدد، والقضاء على الظــلام الدامس الذي يخيم على الفرقة، من أجل تسهيل عملية التنقل والتواصل فيما بين السكان خلال الفترة الليلية على الرغم أنها توجد بمحاذاة الطريق الولائي الذي يربط المدية بدائرة جندل بعين الدفلى.



غياب المرافق الرياضية والشبانية

شـــباب الفرقة كذلك عبّروا عن سخطهم الكبـــير جراء التهمــــيش الكبير الذي طالهم، في ظل عدم توفر القرية على المرافق الرياضيـــة والشبابية، فالقرية خالية على عروشها فلا ملعب لكرة القــــدم ولا ملاعب جوارية ولا مكتـــبة بلدية ولا دار شباب، إذ يجد شــــباب القـــرية المولع بممـــارسة كرة القدم أنفسهم مضطرين إلى التنقل وقطع عشرات الكيلومترات إلى القــرى والبلديات المجاورة، من أجل مزاولة رياضتهم المفضلة في حين يقوم البعض الآخر بالتنقل إلى الأراضي والوديان من أجل الحصول على مكان مناسب لممارسة اللعبة المفضلة إليهم، كما اشتكى الشباب من ظــاهرة البطالة التي تلقي بظلالها عليهـــم ما جعلهم عرضة للآفات الاجتماعية بشتى أنواعها، شباب الفرقة ناشدوا السلطات المعنية الولائية والبلدية ومديرية الشباب والرياضة بالولاية، ضــــرورة الالتفاتة إليهم ورفع الغبن عنهم، من خــــلال برمجة مشــــاريع رياضــــية وشــــبانية كفيلة بمنح أغلبيتهم مـــــناصب شــغل للتخلص من البطالة، في حين تكون لهم المتنزه والملــــجأ لقـــضاء أوقـــات فراغهم بعيــــدا عن الآفــات الاجتماعية ورفقاء السوء.

سيارات “الكلونديستان” الحل المستعصي على العائلات الفقيرة في غياب النقل المدرسي

رغم الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية ومديرياتها عبر الوطن فيما يتعلق بالنقل المدرسي الذي تخصص له كل سنة ميزانية معتـــــبرة لأجل توفير خدمات لائقـــة للتلاميذ خاصة متمدرسي الطور الابتدائي بالمناطق النائية والقرى والمداشر، غير أن الواقـــــع الذي تشهده فرقة الدرايسية ما يـــزال بعيدا كل البعد عن التطلعات بالنسبة للتلاميذ الذين لا زالوا يقطعون مسافات طويلة مشــــيا على الأقدام من أجل الالتحاق بمواقف الحافلات للتمكّن من الوصول إلى مقاعد دراستهم، في ظل انعدام وسائل النقل المدرسي. وتزيد معاناة تلاميذ المنطقة النائية في فصل الشتاء من كل سنة المعـــروفة ببرودتها الـــقاســـية، الأمر الذي أثار اســـتياء أولياء الأمور الذين لم يخفوا قلقهـــم بشأن مستـــقبل أبنائهــــم الذين سيضطرون طيلة السنة الدراسية إلى السير على الأقدام لعـــدة كيلومترات في ظل افتقارهــم لوســـيلة النقل التي تضمن نقلـــهم من أجـــل بلوغ مقاعد الدراسة، أو الاستنجاد بســـيارات الكلوندستان التي تكلف العائلات أمــــوالا طائلة بسبب سعرها المرتفـــع، متسائلين عن كيفية صرف الميزانيات الهامة المخصــــصة للنقل المــدرسي بالبلديــــــة؟



سكان الفرقة يطالبون بمدرسة ابتدائية أو ترميم القديمة

طالب سكان الفرقة حسب حديث ممثلين عنهم بإنجاز مدرسة ابتدائية تنهي المعاناة اليومية لتنقل أبنائهم إلى المدرسة المتواجدة بمقر البلدية أو إلى المدرسة المتواجدة بقرى المجاورة من بلدية وامري، أين يضطر التلاميذ للسير مسافة عدة كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول إلى مقاعد الدراسة وفي ظروف أثرت سلبا على المردود الدراسي لهم في ظل غياب النقل المدرسي وعدم تشجيع الخواص على توفير النقل الجماعي، كما طالب السكان –حسبهم- رئيس البلدية في العديد من المرات بإعادة ترميم المدرسة القديمة الموجودة بالفرقة التي غلقت أبوابها إبان العشرية السوداء ولا تكلف البلدية الكثير من أجل إنهاء معاناتهم التي عمرت كثيرا.

.. ويريدون غاز المدينة

جدد سكان الفـــرقة التي تبعـــد بحوالي 5 كلم عن مقر البــلدية مطلبـــهم المتمثل في الربط بغاز المدينة، معبرين عن سخطهم الشديد اتجاه حرمانهم من هذا المرفق الحيوي، خاصة في هذه الأيام البادرة التي تشهد ندرة في غاز البوتان، حيث أبدى سكان الفرقة تذمرهم الشديد من حرمانهم من شبكـــة الغــــاز التي سبق لهم المطالبة بها من قبل المـــسؤولين المحليين والذين في كل مرة يعدونهـــم بربط الفـــرقة بالغاز دون تجسيد الوعود، لتتواصل معاناة العائلات في جلب غاز البوتان من أماكن بعيـــدة ما يكبدهم مشـــقة التنقل إلى نقاط توزيعها بالمنـــاطق المـــجاورة وتكاليفها المرتفعة التي تتراوح ما بين 250 و300 دج للقـــارورة الواحـــدة، فضلا عن وزنهـــا الذي يقـــارب 30 كلغ، ورغـــم هذا يحملها الكبار في السن والأطـــفال الذين ينقلونها من نقاط بيعها إلى سكناتهم أمام الحاجة الماسة لها في هذه الأيام الشديدة البرودة، حيث طالبوا والي الولاية شخصيا عبر يومية “وقت الجزائر” بالحضور إلى الفرقة من أجل معاينة معاناتهم عن كثب والتي عمّرت كثيرا في ظل الوعود الواهية، التي أصبحت مستهلكة من طرف رئيس البلدية والسلطات المحلية.