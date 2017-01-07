انطلاق جميع المشاريع السكنية بتيزي وزو في السداسي الأول

قوامها 130 ألف وحدة في مختلف الصيغ

ينتظر أن تنطلق المشاريع السكنية المسجلة بولاية تيزي وزو والتي تتضمن ما لا يقل عن 130 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، خلال السداسي الأول من سنة 2017، استنادا للتصريحات الأخيرة لوالي الولاية محمد بودربالي.

وفي مجال البناء الريفي، كشف المتحدث عن استفادة الولاية من 91 ألف إعانة مالية لفائدة سكانها الراغبين بتشييد منازل خاصة بهم بالمناطق الريفية، قبل أن يشير إلى مشكل عدم تجسيد العديد من المستفيدين لسكناتهم رغم استفادتهم من الشطر الأول من الإعانة.

وعلى صعيد آخر، حث الوالي على استغلال الإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها الولاية والمتنوعة بين الساحلية الجبلية، ومجموعة من المؤهلات الأخرى التي يتم استغلالها، حيث كشف عن التحضير لعقد جمعية مع المستثمرين في المجال للقضاء على المشاكل التي يعانون منها.

في قطاع الاستثمار الصناعي، أشار بودربالي إلى أن الدولة قد بذلت مجهودا فيما يخص الهياكل القاعدية، إلا أن تيزي وزو ليست في الأفق نظرا لطابعها الجبلي ومشكل العقار الصناعي الذي تتخبط فيه، بالرغم من تسجيلهم لعدد معتبر من المواطنين الذين تقدموا بملفات الاستثمار وقدر عددهم بـ 900 طلب استثمار، 230 مستثمر تم قبول ملفاتهم واستفادوا من قطع أرضية لمباشرة مشاريعهم. وهو الواقع الذي فرض عليهم ـ حسب الوالي- تعزيز الولاية بالعقار الصناعي بالعمل على إنجاز المناطق الصناعية المسجلة والموزعة على كل من منطقة فريحة، تيميزار، تيزي غنيف، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمنطقة صوامع التي تعاني كثيرا من مشكل المعارضة الذي تعمل السلطات الولائية على رفعه ووضعه في متناول مستثمري الولاية. وهنا أشار الوالي بودربالي إلى مشكل عويص يتخبط فيه قطاع الاستثمار الخاص، والمتمثل في استفادة العديد من المواطنين من قطع أرضية على مستوى المناطق الصناعية المتوفرة على مستوى العديد من البلديات إلا أنهم لم يقوموا باستغلالها.

وبلغة الأرقام، أكد بودربالي أن من بين 539 مشروع استثماري تم تسجيلها على مستوى مناطق النشاطات الستة عشرة الموزعة عبر بلديات الولاية لم يتحقق أو لم يجسد على أرض الواقع سوى 159 مشروع فقط أي ما نسبته 27 بالمائة، قبل أن يضيف “كل القطع الأرضية لم يتم استرجاعها ونحن نقوم ببعض الإجراءات القانونية لاسترجاعها، بالرغم من تعقد الأمور المهم كيف يمكن إقناع المستثمرين على إطلاق مشاريعهم”.

صبرينة. ا