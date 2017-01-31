“انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي انتصــار للقضيــة الصحراويــة”

دعا المغرب للالتزام بالعقد التأسيسي للاتحاد، مساهل:

اعتبر وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن “انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعد انتصارا كبيرا لقضية الصحراء الغربية، كون المغرب سيصبح العضو الـ55 في الاتحاد بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو مؤسس للاتحاد”.وأوضح مساهل، أنه “هناك شروط لانضمام البلدان، وأن العقد التأسيسي للاتحاد واضح بهذا الخصوص، ويتعين على المغرب الانضمام إلى هذا العقد التأسيسي روحا ونصا”، مشددا أن “قبول انضمام المغرب يتم وفقا لشروط الاتحاد الإفريقي”.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستعدة للتفاوض مع المغرب من اجل إنهاء احتلاله للأراضي الصحراوية، وذلك على أساس الشرعية الدولية واحترام حقوق الشعب الصحراوي”.كما أشار إلى أن “قبول المغرب في الاتحاد الإفريقي يعتبر انتصارا للشعب الصحراوي”، لأن المغرب -كما قال- “ وافق أخيرا على الجلوس إلى جانب جارته الجمهورية الصحراوية”. وشدد ولد السالك على “كون الحكومة المغربية قد صادقت على العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو العقد، الذي يجعل من احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال وعدم استعمال القوة للحصول على أقاليم مبدأين مقدسين”.وتم قبول انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليصبح العضو الـ55 أمس الاثنين خلال أشغال القمة الـ28 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المتواصلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.تجدر الإشارة إلى أن “المغرب كان قد انسحب في سنة 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)- احتجاجا على قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل الحقوق”.



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