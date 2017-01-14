انسداد البالوعات يؤرق سكان العاصمة

آخر تحديث : يناير 14th, 2017 8:38 مساءً
يناير 14, 2017 Wakteldjazair همسات 0
تسبب سقوط الأمطار التي عرفتها الجزائر العاصمة في انسداد عديد المجاري المائية “البالوعات” وفي حدوث أزمة حقيقية في بعض الأحياء، حيث أن الوضع يزداد خطورة خاصة مع احتمال سقوط كميات كبيرة من الأمطار، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات مماثلة لما عرفه عدد من الولايات، في حال لم تتحرك السلطات المحلية على مستوى عدة بلديات بالعاصمة لإعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي.
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