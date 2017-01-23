انسداد البالوعات والمياه تغمر طرقات المدية

بعد ساعات من الثلوج والأمطار

بعد تساقط للثلوج والأمطار في ساعات معدودة عرفت عديد الأحياء ببعض بلديات المدية حالة من الفيضانات بفعل تراكمات مياه الأمطار التي لم تجد من منفذ لها، الأمر الذي خلق حالة طوارئ لعمال البلديات ورجال الحماية المدينة، وديوان التطهير الذين خرجوا في شكل استعجالي لتنقية البالوعات والمجاري المملوءة بالأوحال، الأمر الذي عرقل حركة المرور بالنسبة للسيارات وكذا حركة الراجلين الذين لم يجدوا أي مكان خال من المياه بغية السير بسلام، حيث اشتكى عديد المواطنين من ولاية المدية، على غرار المدية، البرواقية، بني سليمان من طريقة العمل التي تنتهجها السلطات المحلية والتي اعتبروها شبه غائبة والتي تطرقت إليها “وقت الجزائر” في عدة مواضيع سابقا.

حيث غرقت عدة أحياء في مياه الأمطار التي لم تجد من منفذ لها ما جعلها تتراكم على شكل بحيرات حرمت المواطنين من التنقل، ليضيف متحدثون من المدية أنهم وجدوا صعوبات كبيرة لأجل التوجه إلى أماكن عملهم نظرا لغياب التهيئة عبر الطرقات التي تحولت جلها إلى أوحال تستدعي ارتداء الأحذية المطاطية لأجل السير وعدم الانزلاق، ناهيك عن الاختناق المروري الحاد الذي عرفته المدية منذ صبيحة أمس السبت ما عطل مصالح الكثير من المواطنين.

كما أضاف آخرون أن مدينة المدية وفي كل مرة تعرف تراكمات لمياه الأمطار عبر عدة أحياء خاصة طحطوح وعين الكبير والتي وبمجرد بداية تهاطل الأمطار حتى تشل حركة المرور على مستواها ليزيدها غياب التهيئة بالطرقات الوضع سوءا. وقد أشار مواطنون كانوا متواجدين بمحطة النقل للمسافرين طحطوح أن هذه الأخيرة تمتلئ بالمياه نظرا لانسداد البالوعات المتواجدة بها ما يصعب حركة الركاب بها.

ومن جهة أخرى، فإن الوضع لا يختلف ببلدية البرواقية طالما اشتكى السكان من حالة الطرقات التي لم تعرف عملية إعادة التعبيد فيها منذ مدة، حيث تحولت إلى برك من الأوحال التي تعيق الحركة، مناشدين بذلك السلطات المحلية النظر في الوضع ووضع حدّ نهائي للفيضانات والانسددات بالطرق بعد تهاطل الأمطار في كل مرة.

بلال موزاوي