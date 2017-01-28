انخفاض فاتورة واردات الحليب في 2016

بأزيد من 18 بالمائة

تراجعت فاتورة واردات الحليب (ومنها المـــــــــــواد الأولية) إلى 849,2 مليـــــــون دولار في 2016، مقابل واحـــــــد (1) مليار دولار في 2015، أي بانخفـــــــــاض 66. 18 بالمــــــائة، حسبما علمته “وأج” لدى الجمارك.

وتـــــــراجعت أيضــــــــا الكميات المستوردة لهــــــــذا المنتوج (غبرة الحليـــــــب وكـــــريمة الحليب ومشتقــــــــات الحليب الدسمة المستعملة كمدخلات) لتستقر عنـــــد 358.943 طـــــــن، مقابل 372.126 طن, أي بانخفاض بحـوالي 54. 3 بالمــــــــائة, حسبما أفاد المـــــــركز الوطنـــــــي للإعلام والإحصائيــــــــات للجمـــــــــارك (الكنيس).يفسر هذا التراجع في فاتورة الواردات، ليس فقط بتراجع الكميات المتسوردة، لكن أيضا بانخفاض الأسعار عند الاستيراد من طرف الجزائر لهذه السلع الغذائية.

وخلال العشرة أشهر الأولى من 2016, استقر متوسط سعر غبرة الحليب عند الاستيراد عند 2.311 دولار/الطن مقابل 2.834 دولار/الطن خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 5. 18 بالمائة.وسجل نفس التراجع بالنسبة لمشتقات الحليب الدسمة، والتي بلغ متوسط سعرها عند الاستيراد 3.743 دولار/الطن مقــــــــــــــابل 3.951 دولار/الطن, بانخفاض 3. 5 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة.ومن أجل التقليص من استيراد هذا المنتوج المدعم وتعزيز شعبة الحليب, تم اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في هذا القطاع، برفع الدعم الموجه للحليب وتشجيع الاستثمار لتخفيض واردات غبرة الحليب بـ 50 بالمائة بحلول 2019. كما قررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر حليب البقر الطازج عند 50 دج (مقابل 46 دج قبلـــــــها), والذي ينقسم إلى 36 دج سعر بيع الحليب الطازج في الملبنات و 14 دج قيمة دعم الدولة، مقابل 34 دج و12 دج على التوالي سابقا.واستجابة لانشغالات المربين المتعلقة بالحصول على الأعلاف وتنظيم سوق هذا المنتوج، تقرر تزويد المربين مباشرة بالنخالة.

كما تم اتخاذ إجراءات أخرى في إطار التسهيلات المقدمة على المدى المتوسط من طرف الحكومة من أجل وضـــــع إستراتيجية لبعث شعبة الحليب.

ويتعلق الأمر أيضا بحصول مهنيي شعبة الحلـــيب على العقار الفلاحــــي، للتمكـــــن من الاستثمار في إنتــــــاج الحليب والمنافسة لتنمية الزراعات الكبرى (حبوب وأعلاف).

وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطـــــار، إلى تعزيز إنشاء المزارع العصرية المدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج.

ويتعلق الأمــــــــر أيضا بتشجيع استعمـــــــال قـــــــرض “الرفيق” للاستثمــــــــــــــــار في إنتــــــــــاج الأعلاف, في حيــــــن يتم تشجيع تعاونيات المربين على استغلال المساحات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.



ساسي.ب