انتـقادات شكلية وتغييب قاس للمضـمون الــفلــــسفـــي والإنــســـانــي

اتهامات ثقيلة وجهت الى مسرحية “يا رب” العراقية:

نال العرض العراقي “يا رب” انتقادات واسعة في بعض عناوين الصحافة الجزائرية والعربية، حيث تم تناوله بشكل سطحي، ابتداء من الاحتجاج على تجسيد شخصية النبي موسى عليه السلام وعصاه، وانتهاء باتهامه الصريح بالاساءة إلى الاديان، في حين تم إهمال الجوانب الفلسفية والقيم الانسانية المعبر عنها جزئيا او كليا..

المسرحية العراقية “يا رب” العرض قدمت في الليلة الرابعة من عمر المهرجان العربي التاسع للمسرح بالجزائر، من تأليف علي عبد النبي وإخراج مصطفى الركابي، وتمثيل سهى سالم مع فلاح إبراهيم وزمن الربيعي.

ويرى موقع الهيأة العربية للمسرح أن “يا رب” هي “مقاربات فلسفية و استنطاق لعمق الإنسان والداخل، ثم علاقته بالخلق، من خلال محاولة استفزاز الآخر في يومياته بما تعرف من أسئلة كثيرة من المخلوق للخالق، ثم مآسي الإنسان منذ بدايات الحياة مع إحالات إلى عتاب العاشق لمعشوقه، عبر ثلاثية تبدأ العتاب وتمر للسؤال والدعاء وفي النهاية العودة إلى الرب ورجاء الأمهات الثكلى بأبنائهن”

واعتبر المنتقدون أن العرض “إساءة للمهرجان”، وتم التركيز أن تجسيد الأنبياء خطأ لا يغتفر، في حين نادت اقلية الى مناقشة فنية للعمل دون استحضار المعتقدات الشخصية. وزاد من قوة تلك الانتقادات حذف فيديو النقل المباشر للمسرحية من موقع الهيئة العربية للمسرح على خلاف العادة، على الرغم من التبريرات التي قدمت، والمتعلقة بالرقابة التي يفرضها موقع يوتيوب على الفيديوهات.

وعن المسرحية، يقول موقع الهيأة: “الساعة في يد الأم والعرض يبدأ، ليتكرر المشهد في رد الله على الأمهات اللائي أوكلن الى احداهن مهمة الترجي لله، صوت القرآن يصدح في المسرح من الخشبة وحديث عن الموت لمدة قاربت الثلاث دقائق في عرض مدته وفقا للقائمين على المسرحية تمتد لعشرة دقائق، وبين الدقيقة والدقيقة حكاية حياة وموت، مع تقديم مقطع نسوة يمشين في طريق الحياة رفضا للموت، مع القليل من الكوريغرافيا التي أحالت المشاهد لطائفية غير معلنة في العرض داخل دولة افتراضية لم يكشف المخرج عمدا هويتها، مع الاشارة الى مقطع من فيلم سينمائي للمخرجة نادين لبكي “هلا لوين”، التي قدمت ضيعة وحرب على التلة ومقبرة وأحياء فارغة تبحث عن الحياة في مشهد مرور النسوة بلباس أسود قاتم من نساء متحجبات إلى غيرهن وغناء حزين”.

ويضيف: “الممثلة سهى سالم، وهي ترافع للقضية الانسانية في الوادي المقدس، أحالت الجميع إلى قصة النبي موسى عليه السلام، مكررة رجاءها وأمانيها في غد منصف للأبناء، وهي التي فقدت الجميع ولم يتبق لها سوى حلم واحد لابن قد يعود تنتظره وتعتقد أنه قادم، غير أنها تصدم مجددا لأنه لن يأتي رغم وقع الاقدام التي وظفها المخرج”.. تبرز شخصية موسى.. “يدخلان عالما عبثيا عميقا بداية من مشهد الكؤوس المملوءة بالماء وحالة التطهر التي تدخلها الأم، إلى حالة مناجاة النبي للخالق باسم الأنبياء من سيدنا يونس إلى النبي نوح وابراهيم “..

المسرحية التي استحضرت الأديان، إنما قدمت المؤسسات الدينية التي وجب عليها تأدية دور ريادي في مجتمعاتنا العربية الباحثة عن سد للفراغ الروحي الذي نحياه من نتاج الأزمات الأمنية والاجتماعية التي نقبع فيها، ثم دعوتها إلى ترميم ما يمكن وقدرتها بإيجاد علاج سريع لما يحدث من زلزال يومي في حياة- حسب موقع الهيأة- وأعادت الحديث عن علاقة العبد بربه في سينوغرافيا راقية استغلها المخرج رغم بساطتها وانتقل بها من مشهد إلى آخر مع استعمال تقنيات سينمائية في العرض أثثت للمسرحية التي استعمل فيها المخرج صداما معلنا وإن خفت أصواته المتعددة بين النبي والعبد.

خالدة.م