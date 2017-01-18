انتحار طالبة شنقا بجامعــــة سطيــــف

إقامة البنات الهضاب 2

اهتزت، ليلة أول أمس، الإقامة الجامعية للبنات الهضاب 2 سطيف، على وقع حادثة انتحار طالبة جامعية تدعى ‘’ن،ح“، تدرس سنة ثالثة لغات تخصص إنجليزية، وتبلغ من العمر 23 سنة، حيث وضعت حدا لحياتها باستعمال خمارها.

وبحســـب المصادر التي أوردت إلينا الخبر، فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة السابعة من ليلة يوم الثلاثاء، عقب إقدام المتوفاة، التي تنحدر من إحدى قرى بلدية برج الغدير ولاية برج بوعريريج، على شنق نفسها باستعمال الخمار داخل غرفتها بالإقامة المذكورة، وحتى وإن لم تتسرب أخبار مؤكدة حول أسباب الانتحار، إلا أن مصادر من داخل مبنى الحي الجامعي، تتحدث عن وفاة والدة الطالبة، هذه الأخيرة، لم تتمكن من التنقل إلى البيت لرؤية والدتها وحضور مراسم الدفن بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث لم تتمالك نفسها وتحمل الصدمة فقامت بشنق نفسها بواسطة خمار داخل غرفتها، وهناك رواية أخرى تتحدث على أن عملية الانتحار كان مخططا لها وذلك بإقدام الطالبة بتوثيقها عن طريق فيديو مصور نشر عبر صفحتها بالفايسبوك، وبين هذا وذاك تبقى التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الوحيدة الكفيلة بكشف أسباب ودوافع هذه الحادثة، التي هزت مشاعر الطالبات بالإقامة المذكورة.

سليم. خ