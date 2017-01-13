امتــلاء الســـدود بنسبـــة 58 بالمــائة

عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق عبر الوطن

قال وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، إن “نسبة امتلاء السدود عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد تقارب 58 بالمائة”.

أوضح والي، أول أمس، في تصريح له للصحافيين، على هامش جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الأمطار المعتبرة التي هطــــــلت خلال الأيام الأخيرة، سمحت بوصول نسبة امتلاء السدود إلى قرابة 58، حيث أبدى تفــــــاؤله بمواصلة ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة”.

وأفاد الوزير، أنه “تم تسجيل نسبة 90 بالمائة على مستوى أكثر من عشرة سدود، ونسبة تفوق 60 بالمائة في حوالي 30 سدا آخر”، مضيفا أن “الجزائر لا تزال في وضع جيد من حيث وفرة الموارد المائية، خصوصا وأن فصل الأمطار لم ينته بعد”.

أما فيما يتعلق بتأخر مشاريع محطات تحلية المياه وارتفاع تكلفتها، فقال الوزير إن “اللجوء إلى تحلية مياه البحر هو خيار إستراتيجي ذي بعد اجتماعي واقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته الباهظة”، مؤكدا أن “محطات التحلية المقدرة بـ 11 محطة التي تم إنجازها، سمحت بإنتاج أكثر من 1. 2 مليون متر مكعب يوميا، أي 800 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يقارب سعة أكبر سد في الجزائر”، مذكرا أنه “ستسمح هذه الكميات بتمويل قرابة سبعة ملايين مواطن من الولايات الساحلية بالمياه الصالحة للشرب، في مقابل توجيه المياه التقليدية التي كانت موجهة سابقا للمواطنين نحو القطاع الفلاحي، بغية مضاعفة المساحات المسقية وتدعيم مناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الغذائي”.

وأشار المحدث، أن “هذه المشاريع جاءت لسد العجز الذي عرفته الجزائر من المياه التقليدية السطحية والجوفية، ولتأمين تزويد المناطق الساحلية بالمياه الصالحة للشرب”، مركزا في ذلك “بمحطة التحلية للمقطع بأرزيو “وهران”، التي تعد أكبر محطة لتحلية المياه في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاج 500 ألف متر مكعب يوميا”، كاشفا أن “هذه المحطة التي دخلت الإنتاج شهر جويلية الماضي، ستسمح بتزويد عدة ولايات غربية بالمياه الصالحة للشرب، على غرار وهران، إلى جانب أجزاء من معسكر وغليزان وتيارت”، معلنا أن “اللجوء إلى محطات تحلية مياه البحر، يعد الحل المناسب لإشكالية المياه في الولايــــــــات الساحلية، بالإضافة إلى أنه سمح للجزائر بالتحكم في هذه التقنية والتكنولوجيا، وهو ما جعلها من البلدان الرائدة في هذا المجال”.



ل.د

