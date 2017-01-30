الويل للكنّة المتمرّدة على أهل الزوج!

الكثيرات يعاملن كالخادمات

عوض أن تجد الكنّة في بيت عائلة زوجها بديلا عن عائلتها الحقيقية، كثيرا ما تصطدم مع واقع مغاير، حيث تلقى أسوأ أنواع المعاملة والتعنيف المعنوي وحتى الجسدي، واقع مر لا حلّ للتخلص منه سوى الخروج للعيش في منزل مستقل أو الطلاق .

أكيد أنه لا وجود لمنزل من دون مشاكل حتى وإن كانت مجرد خصومات صغيرة لا تذكر بين الإخوة أو بين الزوجين وغيرها، إلا أن الكثير من الحروب العائلية لا تندلع إلا بعد قدوم كنّة جديدة أو عروس إلى البيت، تصطدم مع عالم مغاير لما كانت تعيشه تسود فيه الكراهية والظلم تجاهها وكأنها عدوّ قدم من كوكب آخر يزاحمهم على ما يملكون، فعوض أن تعامل كابنة تعامل كخادمة مهمّتها التكفل بكل أشغال المنزل والحرص على راحتهم، فإن رضت بالوضع كان بها وإن تمرّدت أصبحت العدو الذي يعملون على الإطاحة به ويحاولون إيجاد السبيل لإخراجه من المنزل، وهنا يأتي دور الزوج الذي سيكون بين نارين إما إنصاف زوجته بردع أهله عن إهانتها أو إخراجها إلى منزل مستقل أو إتباع عائلته فينتهي به المطاف إلى الطلاق إذا لم تستطع الزوجة احتمال الوضع .

تلجأ للقضاء بعد تمادي أهل زوجها

لم تجد „مروة“ مهربا من جحيم ما تعيشه مع عائلة زوجها سوى اللجوء إلى أروقة المحاكم طلبا في العدل والأمن، بعد أن تعرّضت إلى مختلف أشكال التعنيف المعنوي وحتى الجسدي من جميع أطراف العائلة حتى غير المقيمين في نفس المنزل، هي اليوم تتابع أشقاء زوجها بتهمة الضرب والجرح والتهديد، عنّفت في شهر الرحمة والغفران، رمي بملابسها إلى خارج المنزل بعد أن ضربت ضربا مبرحا من طرف إخوة زوجها، تقول بمرارة „المشاكل اندلعت بيننا بعد أن أرادوا بيع المنزل العائلي الذي نعيش فيه رغم أن والدهم لا يزال على قيد الحياة، لم يستحملونني لأنني أدافع عن حقّ زوجي الذي لطالما اعتبروه منبوذا، كان يوما حارا من رمضان عندما نشب خلاف بين زوجي وأخيه فنحن نقيم في نفس المنزل، اشتد الخلاف وعندما تدخلت تعرّضت للضرب، ثم قام برفقة زوجته برمي ملابسي ومستلزماتي وطردي من المنزل“، لم يكن أمام „مروة“ من حلّ سوى اللجوء إلى الشرطة وإيداع شكوى ضدّ أخ زوجها، تمكّنت من العودة إلى المنزل إلا أن المشاكل لم تنته فقد تعرّض لها الإخوة الآخرون أثناء زيارتهم لولدهم وقاموا بضربها وشتمها، قامت باستخراج شهادة طبية تؤكد تعرّضها للضرب ثمّ أودعت شكوى أخرى ضدّ الثلاثة والقضاء هو الفاصل بينهم اليوم.

“كنت كالخادمة ولم أسلم من شرّهم“

عندما يغيب الضمير الإنساني والرحمة نتوقع أسوا الأمور، فحتى اليتيم لن يسلم من شرّ هؤلاء، „رقية“ تزوّجت برجل بسيط يعيش رفقة عائلة جدته لأن والدته مطلقة تكفّلت جدته بتربيته، ورغم أن جدته ثرية جدا ولديها منزل فخم إلا أن أحفادها الآخرين وأبناءها لم يقبلوا أن يتزوّج ويقطن في منزل العائلة رغم أن لا مكان آخر يذهب إليه، في البداية كانت الأمور تسير على ما يرام، كانت „رقية“ تقوم بالأعمال المنزلية كاملة، إلا أنها اكتشفت أنها تعمل كالخادمة بل وأسوأ، كل المنزل على كتفيها من الصباح إلى آخر الليل رغم وجود العديد من الأفراد في المنزل، زوجها يعامل أسوأ معاملة، تقول في السياق „من الفجر إلى آخر الليل وأنا منهمكة في الأعمال المنزلية لأن المنزل كبير، أستيقظ صباحا لأعد ما يتناولونه صباحا مع القهوة من معجنات وحلويات، وجبتي الغداء والعشاء، الأواني، غسل الملابس وغيرها وغيرها، وفي يوم كنت مريضة ولم أقم بالأعمال المنزلية قامت القيامة ضدّي وعندما لم أسكت عن الظلم طردوني وزوجي، فلجأنا إلى بيت والده وهنا كانت الكارثة الأعظم“، عوملت أسوأ معاملة، كأنها وزوجها ليسا من البشر، حتى وهي حامل لم تسلم من شرّها، الخادمة ولا تعامل بذلك الشكل، كانت تستولي على راتب زوجها بالكامل، وهي كأنها خادمتها الخاصة، لم تستطع وزوجها التحمّل فقاما باللجوء إلى عمة „رقية“ مكثا لديها بضعة أسابيع ثم نصحتهما ببناء منزل فوضوي عوض البقاء مشتتين بين منازل الأقارب، وفعلا قام إخوتها بمساعدتها وهي اليوم تقطن تحت سقف القصدير إلا أنها راضية وتنعم بحياة هادئة لم تنعم داخل القصور.



فايزة. ب