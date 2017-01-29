الوزن الثقيل يضرب القانون عرض الحائط

آخر تحديث : يناير 29th, 2017 9:16 مساءً
يناير 29, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
مصالح الأمن تتوعد المخالفين
أبدى الكثير من قاطني مدينة برج بوعريريج تخوفهم من دخول مركبات الوزن الثقيل إلى داخل النسيج العمراني، ومن ينجر عن ذلك من مخاطر على حياة السكان خاصة منهم الأطفال وكبار السن لتعرضهم لحوادث المرور، ناهيك عن عرقلة حركة المرور.
طالب السكان السلطات المحلية بتنظيم العملية وعدم الترخيص لهذا النوع من المركبات بالدخول إلى المدينة خلال النهار إلا للضرورة القصوى وإتباع الإجراءات القانونية المعمول بها للدخول إلى منطقة عمرانية.
من جهتها، تلقت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج شكاوى في هذا الموضوع، وتوعدت بضرب بيد من حديد في حق أصحاب الشاحنات الثقيلة، وأكدت في هذا الشأن منع دخول أي مركبة من الوزن الثقيل إلى داخل المدينة في الفترة ما بين السابعة صباحا إلى السابعة مساء باستثناء تلك التي تحمل رخصة مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ومؤشر عليها من قبل مصالح الأمن الوطني استنادا إلى المادة 13 من القانون الولائي المتضمن منع دخول مركبات الوزن الثقيل داخل مدينة برج بوعريريج.
وتمنح رخصة الدخول إلى المدينة خلال ساعات النهار بناء على طلب بغرض التموين بمختلف الاحتياجات أو مباشرة الأشغال داخل المدينة وكل من يقوم بالدخول دون رخصة شرعية سيتعرض إلى عقوبة وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين من حوادث المرور وتوفير السكينة وتفادي عرقلة حركة المرور والإزعاج.
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