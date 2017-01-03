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الهدف هو تخريب سمعة المسلمين في أمريكا وأوروبا والغاية تحصين “إسرائيل”

يناير 03, 2017 أقلام 0

الهدف هو تخريب سمعة المسلمين في أمريكا وأوروبا والغاية تحصين “إسرائيل”

يبدو أن الخلايا الكامنة لِما يُنسب للمشجب أو الشماعة اللفظية “الدولة الإسلامية” بدأت تنشط أو طُلب منها أن تنشط كما رأينا في برلين قبل شهر تقريباً و في هلسنكي-فنلندا أمسِ واليوم في إسطنبول وقبلها في نيس -فرنسا، وقبل هذه الأحداث كلها أحداث كثيرة تم لصقها بتلك الشماعة. اللعبة-المؤامرة ضخمة. قطعاً، الهدف هو إحداث المزيد من التخريب لسمعة المسلمين وهم الأغلبية الآمنة التي تريد أن تربي أبناءها في دول أوروبا وأمريكا وتضمن لهم مستقبلاً مشرقاً، يختلف ربما عن حياتهم، هم في بلدانهم الإسلامية الطاردة لهم نتيجة عوامل كثيرة منها الفقر والقمع وسلب الحريات وغيرها.

لا أرتاب ولا لحظة في أن المنظمات اليهودية تقف وراء ذلك، لطرد المسلمين من أوروبا وأمريكا. إلى درجة كبيرة نجحت تلك المنظمات. سمّوها ما تشاؤون (روتشيلد) أو (الإيباك) أو (اللوبيات اليهودية الصهيونية) التي تصب نتائج أعمالها في خدمة “إسرائيل.” في أمريكا، تم انتخاب رئيس معادٍ للمسلمين وللمهاجرين عامةً وهو نتيجة من نتائج خلق أو اختلاق هذا البعبع المسمى “الدولة الإسلامية” لترعيب الأوروبيين والأمريكيين من الإسلام الذي بدأ ينتشر في بلدانهم التي تكثر فيها مساجد المسلمين. وصل الأمر إلى أن (يوسف إسلام) أو (كاتي ستيفنس) أعلن قبل ٣٠ سنة أن بريطانيا بعد ٥٠ سنة ستصبح دولة إسلامية. رأينا مثلاً كيف وصل البريطاني من أصول هندية (صادق خان) إلى عمادة مدينة لندن. أكثر من ذلك؛ الملكة نفسها طلبت زيارة أحد مساجد المسلمين في لندن لتستمع لقراءة القرآن الكريم. الذي تابع الملكة، من المؤكد لاحظ كيف كانت تنصت في خشوع لا متناهٍ وبدا على محياها التأثر.
إضافة إلى انتخاب رئيس معادٍ للمسلمين في أمريكا، الآن في كثير من دول أوروبا نرى صعود أحزاب يمينية متطرفة كذلك. إذن الصورة غدت جلية و واضحة.


أ.د. علي الهيل
أستاذ جامعي وكاتب قطري

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