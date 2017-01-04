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النقـل هاجـس سكان القـرى

يناير 04, 2017 أخبار محلية 0

النقـل هاجـس سكان القـرى

بلدية آيت لعزيز بالبويرة

ناشد سكـــان قــرى بلدية آيت لعزيز شرق البويرة الجهات المسؤولة لحل مشكل النقل الذي بات هاجسا يـــؤرقهم في ظل غيــــاب خط مباشر يربطهـــم بالبلدية الأم.
اشتكى سكان قرى اهماشن، اث حميدان، بني فودة، ايبوران، ايقلاثن وايدمـــــدومن، حـــالة العزلة المفروضــة عليهم جراء غياب وسائل النقل نحو البـــلدية الأم رغم عديد الشكاوى المرفوعة إلى السلطات المحلية، بحيث يجبر هؤلاء على قطع مسافة تزيد عن 5 كلم يوميا للوصول إلى البلدية الأم ومنه الوجه إلى مقاصدهم والتي عادة ما يصلون إليها متأخرين.
الوضع أثـــار تذمـــر السكان الذين جددوا نداءهم إلى المسؤولين لتخصيص خط نقل نحو البلدية الأم، وتخصيص موقف بقرية تالا وليلي وربطه بخط البويرة معالة لتسهيل التنقل من قراهم إلى عاصمة الولاية.


ح. ح

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