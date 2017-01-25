النقابات المستقلـــة تعــود إلـى الاحتجاجـات

إعتصامات في 4 ولايـــــات بدايـــــــة من السبــــــت المقبل

وصفت النقابات المستقلة لقاءها مع وزير العمل والتشغيل محمد الغازي، بخصوص مناقشة قانون التقاعد بـ”المتأخر جدا”، لاسيما بعد دخول قانون التقاعد حيز التطبيق، مؤكدة أن “هذا الحوار هو خطوة إيجابية، لكنها غير كافيه، كاشفين عن الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها في عدة ولايات يوم السبت المقبل في كل من ولاية “وهران، ورقلة، باتنة، بليدة”.

لقــــــــاء الغــــــــــازي جــــــــــاء متـــــــــأخرا

أوضح أمس رئيس نقابة “الأسانتيو”، عبد الكريم بوجناح، في كلمة ألقاها خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر النقابة المستقلة لعمال التربية SNTE الكائن بمدرسة عيسات إيدير-ساحة أول ماي- الجزائر، بأن “النقابات المستقلة لا تزال متمسكة بخيط أمل، لإلغاء القانون أو تجميده أو تعديله”، مؤكدا أن هذا “القانون ليس قرآنا”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من أن اللقاء الذي جمع التكتل النقابي بالوزير الوصي خطوة إيجابيه، إلا أنه لن يثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي”، في إشارة منه لتنظيم وقفات احتجاجية أو الدخول في إضرابات، مؤكدا أن لقائهم مع الغازي جاء متـــــــأخرا جدا، ولم يأت بأي جديد، متسائلا على عدم فتح الحكـــــــومة أبواب الحوار قبل دخول قانون التقاعد حيز التطبيق.

وحسب بوجناح، فإن التكتل النقابي مصر على مواصلة سلسلة الاحتجاجات، بداية من يوم السبت المقبل في4 ولايات وهي”وهران، ورقلة، باتنة، بليدة”.

وبدوره، ثمّن ممثل “الأنباف”، الصادق دزيري، إجراء حوار بين الشركاء ووزارة العمل، إلا أنه أكد أنه غير جاد ومتأخر، خاصة بعد أن فرضت الحكومة رؤيتها بشأن التقاعد النسبي، كاشفا بالمناسبة، عن الشروع في جمع توقيعات العمال “مليون توقيع” ضد إلغاء التقاعد النسبي، قصد رفعها للحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل العدول عن إلغاء هذا التقاعد الذي يعتبر حق مشروع، كما أوضح دزيري، أن التكتل النقابي اختار يوم السبت المقبل لتنظيم وقفات احتجاجية، على اعتبار أنه يوم عطلة للتلاميذ، تفاديا لاتهام النقابات باللعب بمستقبل التلاميذ، وهي نية طيبة من التكتل في انتظار تقدير الحكـومة لذلك والاستجابة لمطالبهم التي لم تتغير، كما طالب النقابي، بكشف وضعية صندوق التقاعد الذي تقول الحكــــومة، إنه مفلس، وهذا من خلال تقرير رسمي من قبل مجلس التسيير الإداري للصندوق وليس من الحكومة أو الوزارة، وهذا من أجل المسامة بمقترحات وحلول، حسب دزيري.

وأضاف دزيري، أن النقابات تتوعد بمواصلة سلسلة احتجاجاتها بقوة، من أجل إيجاد حلول ملائمة للطبقة الشغيلة، كما أكد أنه سيتم رفع مطلب زيادة أجور العمال، التي أصبحت لا تكفي حتى اقتناء أبسط الأشياء، لاسيما بعد المصادقة على قانون المالية 2016 و2017 الذي أثقل كاهل المواطن البسيط.

ومن جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريــــــــان، أن لقاء الشركاء بمحمد الغازي لم تأت بأي جديد، كـــــاشفا عن تنظيم وقفات احتجــــــاجية يوم السبت في الولايات المذكورة، التي ستعرف مشاركة قياسية من العمال لأنه يوم عطلة.

فيما ثمّن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، ، حوار الشركاء مع الغازي، بالرغم من اعترافه بأن هذه الخطوة غير كافية وتحتاج لخطوات عملية أخرى، خاصة وأن النقــــــابات تطالب بحوار جـــــاد ومسؤول يخدم جميع العمال، مشيرا أن التكتل يطالب بسحب مشروع قانون التقاعد قبل اعتماده.

وشدد ممثل “الكناباست”، بوديبة، على أن الشركاء ينادون لحوار جاد، ومستعد لذلك في حال إن توفر نفس الاستعداد من قبل جهاز سلال، حيث عبر عن تمسكها أيضا بالمطالب، التي تتحجج الحكومة حيال تنفيذها بحجج واهية، فيما حمل هذه الأخيرة مســــــؤولية إجبار 200 ألف عامل الخروج للتقاعد، بسبب إلغــــــــاء التقاعد النسبي، ليعرج بالحديث عن تدهور القدرة الشــــــــرائية وتدابير الحكــومة التقشـــــــفية وقـــانون المالية لسنة 2017 المعادي للشعب.

وأعاب المتحدث على قانون المالية، الذي سيؤدي حتما إلى إزاحة الطبقة المتوسطة إلى الأسفل، وتكوين طبــــقة غنية وفقيرة، قائلا: إن “الحكومة تسعى إلى تفقير الجزائريين”.

من جهته، أكد رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر، عاشور ايدير، أن “نقابات التكتل لن تستسلم أو تتأخر عن أي حركة احتجاجية إلى غاية تجسيد المطالب”، مشيرا أنها غيرت “التكتيك” وخطة الاحتجاج بتنظيمها في ولايات أخرى غير العاصمة، من أجل الضغط على الحكومة، هذه الأخير التي تتحمل مسؤولياتها كاملة، ليختتم مداخلته، بسؤال موجه للحكومة، هل نؤمن بطرف تلاعب بنا من قبل ؟.

من جــــــانبه، قال الأمين العام للنقـــــــابة المستقلـــة لعمال التربية والتكوين، بوعلـــــام عمــــــورة، إن الحكومة تريد إرهاقنا، قائلا: “التكتل النقابي متمسك بمطالبهم ولن يتنـــــــــــازلوا عنها مهما كلفه الأمر، متهما الحكومة بمحاولة تقسيم النقابات”.



صبرينة دلومي