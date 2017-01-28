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النقابات المستقلة تعتصم في 4 ولايات

يناير 28, 2017 الحدث 0

النقابات المستقلة تعتصم في 4 ولايات

التكتل النقابي يتوعد بتصعيد اللهجة بعد 4 فيفري المقبل

نظم، أمس، التكتل النقابي حركته الاحتجاجية في 4 ولايات بليدة، وهران ورقلة، باتنة، دون تعرض مصالح الأمن لاعتصامهم السلمي، مطالبا بالعدول عن إلغاء قانون التقاعد المسبق، مؤكدا عزمه على مواصلة الاعتصامات إلى غاية رضوخ الحكومة لمطالبهم، كاشفا عن لقاء النقابات المستقلة يوم 4 فيفري، تحضيرا لأشكال الاحتجاجات المستقبلية.

اعتصم أمس، عمال النقابات المستقلة في أربع ولايات، ويتعلق الأمر بكل من ولاية باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورڤلة، أمام مقرات الولايات، تعبيرا منها عن تمسكها برفضها لمحتوى قانون التقاعد الجديد، مؤكدة اتخاذها قرار التصعيد، من خلال تنظيم رزنامة من الاحتجاجات والإضرابات، يتم تحديد طبيعتها وتواريخها خلال اجتماع التكتل بتاريخ الـ4 فيفري المقبل، وذلك في حال تمسك الجهات المسؤولة بقراراته.وحسب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، في حديثه لـ”وقت الجزائر”، فإن عمال النقابات المستقلة لبت نداء التكتل، من خلال المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية في كل من بلدية وهران وباتنة، إلى جانب ورقلة، مؤكدا أن ولاية البليدة فقط شهدت حوالي 1000 محتج أمام مقر الولاية، دون تعرض مصالح الأمن لوقفتهم الاحتجاجية السلمية، متوعدا بأن التكتل سوف يصعد من لهجته في حال تجاهل الحكومة حركاتهم الاحتجاجية، كاشفا عن لقاء سيجمع 14 نقابة مستقلة تحضيرا للاحتجاجات المقبلة.
وحسب اوكيل، فإن العمال متمسكون بمطالبهم المرفوعة، وعلى رأسها العدول عن إلغاء قانون التقاعد، وضرورة إشراك النقابات في إعداد مشروع العمل الجديد، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية. والجدير بالذكر، فإن التكتل النقابي كان قد قام بسلسة من الاحتجاجات، آخرها وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي بالعاصمة، وهو ما دفع برئيس الجمهورية إلى التدخل وتأجيل تطبيق إلغاء التقاعد النسبي إلى 2019، الذي وصفوه بالناقص، كما أعابت النقابات المستقلة لقاءها مع وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، بخصوص مناقشة قانون التقاعد، الذي اعتبره””متأخرا جدا”، لاسيما بعد دخول قانون التقاعد حيز التطبيق، مؤكدا أن هذا الحوار هو خطــــــوة إيجابية، لكنه غير كاف ولم يأت بأي جديد، مستغربا في نفــــس الوقت، من عدم فتــح الحكـــــومة أبواب الحوار قبل دخول قانون التقاعد حيز التطبيق.

صبرينة دلومي

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