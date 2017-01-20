النعمة والنقمة

يبدو أن الحكومة الجزائرية أدّت دورها كما ينبغي، خلال ازمة التقلبات الجوية، التي عصفت، مؤخرا، بعدة ولايات من الوطن، طالما أنها قللت من الضحايا بعدم تجاوز عدد الوفيات الـ10 أشخاص، في وقت عجزت فيه أقوى حكومات الغرب، وأكبر اقتصاديات العالم عن مواجهة الثلوج والفيضانات والمشاكل المرتبطة بأحوال الطقس، حيث غالبا ما تقتل الثلوج المئات في شرق أوربا!..

هذا ما قاله بعض المسؤولين الجزائريين، في رد على من قالوا بأن السلطات الجزائرية عاجزة عن مواجهة أزمة الثلوج، التي عزلت عشرات القرى والمداشر عن العالم الخارجي، تماما مثلما تبرعت كاميرات التلفزيون الجزائري في إظهار فرحة الأطفال بصنع رجل الثلج، وتبرز يوميا „جمال بلادي“ على أنغام موسيقى عذبة، من خلال صور جبال الشريعة، لكنها لا تعرف قصص ومآسي المداشر والقرى المعزولـــــة منــــذ أسبــوع، في أعماق الجزائر، ولم ينتج هذا التلفزيون روبورتاجا واحدا عن مآسي الاختناقات وعن عائلات المفقــــودين، أو المقتولين على الطرقات.

الثلوج أفقدت الحكومة صوابها، فخرج عدد من الوزراء ليتحدثوا عن حال قطاعاتهم، فقيل بأن الدراسة توقفت في ثلاث ولايـــــات فقـــــط، فـــي وقت تكشف فيه تقارير ولائية بأن توقيف الدراسة يشمل أكثر من 15 ولاية؟ ذات الأمر بالنسبة لمديري السدود الذين حذروا من وقوع فيضانات قد تجرف العشرات من القدرى بالمناطق المجاورة لها، لكن المسؤول المباشر عن هؤلاء المديرين، ونقصد به وزير الموارد المائية، خرج ليقول مفتخرا لقد حققنا انجازا بامتلاء السدود، ناسيا أن ذلك كان بماء نزل من السماء وليس بماء العمل والتعب!؟ وأن حال السدود لا يشكل أي خطر على السكان المجاورين لها؟

من نصدق وسط كل هذه التصريحات المنتاقضة والصور المعاكسة لبعضها بعضا؟ هل نصدق المدير أو الوزير؟ هل نصدق كاميرا اليتيمة حين تظهر فرحة الأطفال برجل الثلج، أو مأساة العائلات التي تختنق هنا وهناك بمدافئ „التايوان“، وأخرى تموت بفعل البرد في الشوارع وتحت الخيم في عدة مناطق؟

وبين هذا وذاك، تبقى السلطات بارعة في تكوين خلايا الأزمة، التي غالبا ما تكون سببا لحدوث الأزمات وليس في حلها أو متابعتها، والأمثلـــــة كثيرة في هذا المجال، بما يصعب حصرها في الزلازل والفيضانات، وحتى في أحداث الشغب والانتفاضات الشعبية.

سليم خ

