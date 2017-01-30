النخبة تدعو المترشحين للرئاسة الاعتراف بالجرائم الاستعمارية لفرنسا

3 أشهر قبل الانتخابات الرئاسية

طالب مفكرون وجامعيون وسياسيون ونقابيون وأعضاء الحركة الجمعوية الدولة الفرنسية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، الاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي توصف بجرائم الدولة الفرنسية.

طالب الموقعون على نص اقترحه الجامعي اوليفيي لوكور قراندميزون، الذي تعدى عدد المنخرطين فيه 90 بتحقيق العدالة للمنحدرين من الهجرة الاستعمـــارية وبعد الاستعمارية وكذا مكـــــــــافحة التمييز المرتبط بالذاكـــــــرة. وقــــال الموقعــــــون، من بينهم مؤرخين “نطالب من السلطات العليا للدولة والمترشحين للانتخابات الرئاسية بدعم إنشاء ساحة تذكارية تخليدا لأولئك الذين اغتيلوا، وكذا فتح كل الأرشيف المتعلق بمختلف الأحداث والاعتراف بجرائم الحرب هذه وجرائم الدولة”، مشيرين إلى أن “مثل هذه الأفعال ستسمح للفرنسيين بالتعرف على هذا التاريخ المستتر”.ويذكر النص ضمن الجرائم الاستعمارية مجازر تياروي بالسنيغال (ديسمبر 1944) ومجازر سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر في 8 ماي 1945 و”عشرات الآلاف من الضحايا المسجلة، وذكر الموقعون، أنه قبل سبعون سنة وفي شهر مارس 1947، بدأت حرب الهند الصينية والثورة المدغشقرية، وفي الفاتح من نوفمبر1954، اندلعت ثورة طويلة وداميـــــــة في الجزائر وما بين 1945و1962، خاضت فرنسا بصفة مستمرة عمليات عسكرية استعمــــــارية، داعين إلى عدم نسيان الثـــــــورة المستترة لمدة طـــويلة التي خاضتها في كامرون (1955- 1971) والقمع الدامي لمناضلي غوادلوب وكاليدونيا الجديدة،

واعتبروا أن قانون وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا ومبادرات المجتمع المدني كان بمثابة بداية الاعتراف الاجتماعي والسياسي للعبودية والمتاجرة بالسود، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للجرائم المقترفة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدين أن هذا الوضع غير مقبول، لأنه إلى جانب المجازر، فإنه يعد بمثابة إهانة للضحايا وأبنائهم وأقاربهم.



ربيع.م