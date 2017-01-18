“الموساد” يكثّف طلعاته الاستخباراتية بالجزائر

تحت غطاء أمريكي

كشف موقع مجلة “موند أفريك” الفرنسي، أمس، عن قيام طيران الجو الإسرائيلي بعمليات التجسس في دول شمال إفريقيا، في مقدمتها الجزائر، بغطاء أمريكي، وذلك يومين بعد تفكيك لمصالح الأمن لخلية استخبارات أجنبية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي.ونقلت المصدر ذاته، أن مصالح المخابرات الجزائرية، أحبطت مؤخرا عمليات تجسس إسرائيلية على المنشآت العسكرية الجزائرية، من خلال طائرات من دون طيار أمريكية تنطلق من تونس.

وقــــــال الموقـــــع، في هذا التقرير، إن المخـــــــابرات الجزائرية تبحث بشكل نشيط عن أي شبكات تجسس إسرائيلية داخل البلاد.وقد بدأت القصة مع نهاية 2016، عندما كشفت قواعد حدودية في تبسة، على مقربة من الحدود التونسية، طائرات من دون طيار، تحلق بشكل مكثّف فوق مواقع حساسة في الجزائر، وبحسب الموقع، فإن الجهات الرسمية في تونس تكتمت على الأمر، بينما أعربت السلطات الجزائرية عن غضبها بسبب ما حدث.

ربيع.م