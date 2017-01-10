المهلـوسـات.. أطبـاء وصيـادلـة في قفـص الاتهـام

وصـفـــات طــبــيــــة مــــزورة سلاح المدمنين

رغم إتّباع الصيادلة إجراءات خاصة لبيع الأدوية المهدئة مع فرض صرامة من باب الاحتياط وتجنبا للمتابعات القانونية، إلا أن الشباب وطلبة الجامــــعات يعتقدون أن بعض المهدئات تساعدهم على تخطي الأزمات التي يتعرّضون لها، ما جعل ظاهرة تعاطي أنواع منها من قبل الشباب بولاية المدية الذيـــــــــن يستعملونها مخدّرا لعقولهم من أجل النسيان أو التناسي لبضعة ساعات أو دقائق في ظلّ غلاء الكيف المعالج والأنواع الأخرى وفرض تطويق أمني عليها من طرف مصالح الأمن، تتفاقم بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر.

مختصون يحذرون: “خطر الموت يحدق بمتعاطي الحبوب المهلوسة”

ورغم الرقابة التي باتت تخضع لها الصيدليات بولاية المدية من طرف مديرية الصحة والمفتشين من وزارة الصحة باعتبارها قطاعا حساسا يحوي مواد وأدوية من شأنها أن تودي بحياة الشخص عند سوء الاستعمال أو الإفراط في الجرعة، ورغم أن هذه المهنة تخضع لشروط يتم تجديدها في كل مرة وإضافة أخرى لها لكبح التجاوزات التي يشهدها القطاع على يد صيادلة، والتي يمكن التعدي لتسميتها جرائم لا تجاوزات، وعلى الرغم من أنه أصبح من الصعب اقتناء فئة معينة من الأدوية من الصيدليات خاصة تلك الموجهة للمرضى الذين يعانون أمراضا نفسية وعقلية، الشيء الذي حوّلهم إلى محتالين على الأطباء والصيادلة بطريقة تثير الانتباه مستعملين كل الوسائل والطرق من أجل الظفر ولو بعلبة مهما كان ثمنها.

صيادلة يمتنعون عن بيعها إلا بشروط

أكد لنا بعض الصيادلة في حديثهم مع “وقت الجزائر” لم يسمحوا لنا بذكر أسمائهم من باب الاحتياط من أجل تفادي “الضغوطات”، عن استعمال الشباب للأدوية المهدئة كمخدرات أن الواقع أصبح ظاهرة لا يجب السكوت عليها، خاصة بعد أن أصبح الشباب المدمنون يقومون باقتناء أدوية كبديل سهل المنال عن المخدّرات، وبيع هذه الأدوية دون وصفة طبية يفتح باب إدمان حقيقي للشباب، وهو ما يجعل من وزارة الصحة تؤكد بتعليمات صارمة على منع بيع الأدوية ذات التأثير التخديري الإدماني بدون وصفة طبية واضحة، وقوانين تهدد الصيدلي حتى بالسجن والغلق الفوري للصيدلة وسحب الاعتماد منه، وكذا حضور المعني “المريض” أكثر من ضروري، مع العلم أن للصيدلي الحق في عدم بيع الدواء للمعني في حال وجود شكوك مريبة حول الأمر.

هذا وقد أوضح ذات المتحدثين أن كل علب الأدوية الحاملة لشعار مثلث باللون الأحمر، يعني “جدول 2” تعني أنها تشكل خطرا على صحة أي شخص ينوي تناولها دون استشارة طبيب على غرار كل من “ليراكا”، “سوبرامادول”،”الكزامادول”، و”الكيتيل” ومختلف الأصناف التي تتعلق بالأدوية العقلية والنفسية، مشيرين في السياق نفسه أنها ليست الوحيدة في قائمة الأدوية المؤثرة على العقل فحتى أدوية الحالات المستعصية التي تخفف الآلام في حال إجراء المريض عملية جراحية بإمكان المدمنين استعمالها بديلا عن المخدرات، ولهذا أدرجت ضمن قائمة المهلوسات ومنها من أصبحت تلقب بأسماء أخرى مثل الصاروخ والحمراء وغيرها، كما فرض الصيادلة قانونا خاصا لبيعها وشروطا منها رفض بيع الأدوية في ظل غياب المعني الذي يتوجّب عليه إحضار الوصفة مرفقة ببطاقة هويته، فيما يتحجج أغلبهم بأن الدواء قد نفد من مخزونهم ولا يوجد تاريخ محدد لجلبه مجددا وذلك في محاولة لصرف الشباب من الصيدلية الذين لا يملّون ولا يتعبون في التنقل من صيدلية لأخرى من أجل علبة دواء .



الدكتور مصطفى بن يخلف:

“أي جرعة لغير المريض قـــد تشــــكّل خطرا على حياته”

تناول الدكتور مصطفى بن يخلف طبيب منسق والأمين الولائي لنقابة الأطباء العامين بالولاية، خلال حديثه معنا عن التأثيرات السلبية لتعاطي المهدئات كبديل للمخدرات، مشيرا أن أي جرعة لغير المريض قد تشكّل خطرا محتملا على حياة متعاطيها لكنها ليست مميتة على المدى القريب، كما أنها تجعل الجسم في حال تخدير دائم وتؤثر على المدى المتوسط على الجهاز العصبي للمدمن باعتبار أن هذه المهدئات في الأساس تقدم لمريض الأعصاب لتهدئته وحمل الجهاز العصبي الذي يكون في نوبة للاسترخاء، وهو ما يترجم واقع تناول الشخص العادي والمدمن لهذه المهدئات التي تؤثر شيئا فشيئا على الجهاز العصبي.

أقراص “الترامادول” مطلوبة بكثرة

وأضاف الدكتور بن يخلف أن من الأنواع شائعة الاستخدام أيضا والمشهورة بين المدمنين هي أقراص “الترامادول” التي تستخدم لتخفيف الآلام المتوسطة والقوية، وأيضا أقراص “الديازبام” والتي تستخدم لأعراض القلق والاضطرابات النفسيّة ومنوم، ومن المفترض أن يستخدم لمرحلة قصيرة تجنبا للإدمان إضافة لعقار “الكوديين” مشروب وأقراص وهو أحد مشتقات المورفين، أين يمثل ربع فعاليته وهو مسكّن للآلام ويعمل على الاسترخاء والنوم ويدخل في أدوية الكحة والسعال، كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الأدوية تشكل خطرا صحيا سواء للمريض أو المدمن عليها على حدّ سواء عند عدم تناولها بطريقة منتظمة.

أيام دراسية للتحسيس

مشيرا إلى أن النقابة والأطباء من باب الضمير المهني يعملون جاهدين للحدّ من هذه الظاهرة التي دق ناقوس الخطر بشأنها في السنوات الأخيرة الأطباء في المدية في عدة ملتقيات وأيام دراسية، نظمت من طرف النقابة ومديرية الصحة والسكان بالولاية، بحضور الشركاء كالصيادلة ومصالح الأمن وممثلين عن القانون وأئمة مساجد بالنظر للوعي الطبي لدى الشباب، وهذا ما ترجمه بحثهم الدائم عن بديل للمخدرات بين الأدوية، الشيء الذي يحوّل مصالح الاستعجالات إلى حلبة ملاكمة بين الأطباء والمدمنين بعد تفطّن الأطباء لاستعمال الأدوية كبديل للمخدرات وعدم تسليمهم الأدوية في الوصفات، ما خلق عدة تهديدات من طرف المدمنين وآخرها تهديد طبيبة بالسلاح الأبيض في المناوبة داخل مدينة المدية، كما نوّه عن الدور الذي سوف يلعبه المركز الوسيط لمكافحة الإدمان الذي فتح أبوابه نهاية شهر ديسمبر بحي الكوالة في محاربة هذه الظواهر والآفات الدخيلة على المجتمع اللمداني.

صيادلة متواطئون…

وفي اتصالنا ببعض المدمنين على المخدرات ممن التقيناهم ببعض الصيدليات أكدوا أن أسباب ودوافع الشباب المتعاطي لهذه المواد تختلف، فهناك من يتعاطاها لتعديل المزاج والشعور بنشوة، أو للهروب من واقع مرير وظروف اجتماعية قاهرة، ومنهم من يلجأ لها من أجل النوم أو التركيز خلال الاختبارات ليتحول ذلك إلى إدمان، وبحسب أحد متعاطي هذه الأدوية فإن السبب الرئيسي والوحيد في تناول مثل هذه الأدوية هو سعرها المنخفض مقارنة بتلك التي تباع من قبل مروجي المخدرات “الكيف المعالج” وغيره، وعن طرق الحصول عليها أكد أن الطرق والحيل تعددت إذ أن الأدوية يمكن سرقتها من المستشفيات أو الحصول عليها برشوة أحد عمال المستشفيات بعد وصفها للمرضى الذين يعانون من الآلام أو أشياء أخرى، أو حتى من قبل الصيدلي مقابل مبالغ مالية، ناهيك عن قيام بعض الأطباء بتقديم وصفات طبية مقابل مبلغ من المال، فيما يقوم آخرون بتزوير الوصفات وتقديمها للصيدلي أوقات الذروة أمام عجلة الطلب وحالة الاكتظاظ بالصيدلية خاصة في النهار يصعب الانتباه أو الشك في قانونية الوصفة، خاصة بعد تقديم هذا الأخير للوصفة وبطاقة التعريف التي تظهره بمظهر المريض الذي يسلك دربا قانونيا في شراء الدواء الذي هو أصلا لا يحتاجه، بل يرتدي مظهر المريض حتى يتمكن من الحصول على دواءه المخدّر.

تجربته لقرص مهدئ تقوده إلى السجن

وعن أسباب دخولهم عالم الإدمان بالأدوية، أكد “م.ف” أنه دخلها بدون معرفته وعن طريق أصدقاء السوء، حيث أثناء تنقله للقسم النهائي وتحضيرا لامتحانات البكالوريا، تعرّف على مجموعة من الأصدقاء كانوا يتعاطون حبوبا مهدئة للأعصاب ويسهرون لساعات متأخرة من الليل بحجة أن الحبوب تقوي للتركيز، مشيرا أنه بات بعد فترة يتغير وتحول من شخص هادئ يحاول توفير لوازمه بنفسه إلى شخص عصبي يصرخ على أتفه الأمور، ويطالب دوما بالمال من أمه وأبيه ولم يكن على دراية أنه يقتني هذه السموم التي نخرت جسده وأذهبت عقله وحولته إلى مدمن وشخص عصبي لا يهمه إلا الحصول على المال من أجل اقتناء الأدوية، اكتشافه للأمر –حسبه- كان متأخرا أنه يتعاطى المهلوسات وأصبح مدمنا، وعند عدم قدرة والدته على منحه ما يريد قام بالسرقة من منزل جارهم وهي الجناية التي كانت سبب خروجه من المنزل متجها نحو السجن الذي قضى فيه 6 أشهر كانت بطاقة دخوله عالم الانحراف لحدّ الساعة .

التجارة بالمهلوسات تتصدّر المحاكم

تعالج المحاكم في ولاية المدية يوميا ملفات المتاجرة بالأقراص المهلوسة، والتي من الصعب الحصول عليها بالنظر للتغطية الأمنية بالولاية وكذا سعرها المرتفع، حيث تقف كل قضية خلف قصة من بين عشرات القصص التي تحمل بين طياتها ضياع شباب في عمر الزهور وراء إدمان أدوية خاصة بمرضى الأعصاب، ومن بين تلك القضايا استغلال أحد المتهمين وصفة والده المريض وتقدم إلى الصيدلية لاقتناء تلك الأدوية بصفة قانونية حيث كان يتقاسمها مع باقي أصدقائه، فيما قام بإخبار والده بأن يتوجه مرة ثانية إلى طبيبه ليصف له وصفة أخرى لوالد صديقه الذي يعاني من نفس المرض الشيء الذي سمح له أبوه بفعل ذلك بحسب تصريحاته، وبعد أن ألقيت عليه مصالح الأمن القبض في حالة تلبس، أكد الطبيب في المحكمة أنه لا علاقة له بالقضية، وأن أحد المرضى وهو صديقه تقدم إليه وكونه كان يعاني من اكتئاب وصف له تلك الأدوية وأعرب في معرض تصريحاته أنه لم تكن له نية التواطؤ مع المتهمين الذين أنكروا معرفتهم به، ولا تعد هذه القضية إلا جزء صغير من واقع يشرح نفسه أمام إجراءات ردعية وقوانين صارمة بعدم بيع هذه الأدوية دون وجود وصفة أو المريض شخصيا مرفقا ببطاقته الشخصية، غير أن الواقع لا ينكر وجود أولئك الذين باعوا شرف المهنة وتنصلوا من مبادئهم أين يقومون ببيعها دون حسيب أو رقيب، فيما يلجأ أطباء سيما الخواص إلى كتابة وصفات لهم مقابل مبالغ مالية تكون زاهدة لبيع حياة شباب في مقتبل العمر ودفعهم للهاوية.



تحقيق: بلال موزاوي

