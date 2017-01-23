المهزلـة..!

الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول لكأس أمم إفريقيا

السنيغال 2 – الجزائر 2

ودع المنتخب الوطني المنافسة الإفريقية، بعد مشوار جد سلبي، وأداء ضعيف، أثار حيرة وغضب الشارع الكروي الجزائري، الذي لم يتجرع الطريقة التي ظهر بها المحاربون في اللقاءات الثلاثة التي نشطوها، فبعد التعادل أمام زيمبابوي 2-2، والخسارة أمام نسور قرطاج 2-1، تعثر مجددا أمس، أمام منتخب السنيغال 2-2 في ختام مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالغابون.

وأنهى “الخضر” المغامرة الإفريقية، في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين فقط، وأحتل منتخب زيمبابوي الصف الرابع والأخير بنقطة واحدة، بعد أن تلقى أمس، هزيمة مذلة 4-2 على يد منتخب تونس، الذي أحتل المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، لينفرد منتخب السنيغال بالمرتبة الأولى برصيد 7 نقاط، ليلتحق بذلك كل من “أسود التيرانغا” و«نسور قرطاج” بعقد المتأهلين إلى الدور الثاني رفقة بوركينافاسو والكامرون الذي سيلتقي في دور ربع نهائي مع نظيره السنيغالي، بينما يواجه منتخب تونس بوركينافاسو الذي يشارك في المسابقة للمرة الخامسة على التوالي.

ودخل المنتخب الوطني بقوة في غمار المواجهة، ورمي بكل ثقله في الهجوم، للظفر بالنقاط الثلاث التي كان يراهن عليها للمرور إلى الدور الثاني، وهو ما يفسر التعديلات التي أجراها الناخب الوطني، على مستوى التشكيلة الأساسية، باعتماده على الياسين كادامورو الذي خلف بن سبعيني على مستوى خط الدفاع، وهني سفيان الذي أعطى دفعة نوعية لخط الهجوم، بقيادة إسلام سليماني الذي أسعفه الحظ في الدقيقة 10 لهز شباك المنتخب السنيغالي إثر هجمة خاطفة من هني على الجهة اليسرى، تمريرة ميليمترية نحو سليماني الذي يسكنها الشباك، هذا الهدف حرر أشبال المدرب البلجيكي جورج ليكانس، الذين واصلوا ضغطهم بهدف إضافة أهداف أخرى، لكن قوة دفاع المنتخب السنيغالي كانت بالمرصاد لكل الهجمات التي كان ينقصها في بعض الأحيان التنسيق.

بمرور الدقائق تمكن الفريق المنافس من إخراج الخطر من منطقته، وهو ما أربك رفقاء القائد عيسى ماندي الذين ارتكبوا عدة أخطاء، دفعت بالحكم جوشوا بوندو إلى التدخل في عدة مناسبات، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجمهور الرياضي الجزائري في الهدف الثاني، تمكن أسود التيرانغا من تعديل النتيجة في الدقيقة 43 بعد هجمة خطيرة من الجهة اليسرى، فبعد قذفة يردها ماندي برأسيه اللاعب ديوب يقذف بقوة ويخادع الحارس عسلة.

خلال المرحلة الثانية، دخلت التشكيلة الوطنية، بمعنويات منحطة، بعد أن بلغهم أن المنتخب التونسي متفوق على زيمبابوي بنتيجة 4-1، رغم ذلك، تحكم لاعبوا الخضر في أعصابهم، وواصلوا اللعب من أجل الحفاظ على ماء الوجه، وهو ما سمح لإسلام سليماني بإضافة الإصابة الثانية في الدقيقة 52 بعد تلقيه كرة من زميله محرز من الجهة اليمنى.

فرحة المحاربين بهذا الهدف لم تكن طويلة، بعد أن تمكن السنيغال من تعديل النتيجة في الدقيقة 53، عن طريق موسى سو بقذفة قوية من خارج منطقة العمليات، عجز الحارس عسلة على صدها، وكانت بمثابة الضربة القاضية التي أخلطت كل أوراق المدرب جورج ليكانس، الذي بقي عاجزا على إيجاد الوصفة المناسبة، رغم إقحامه بونجاح في مكان سليماني وغزال عوض هني، وفي غياب الروح القتالية بقيت الكرة فـــي أخذ ورد، إلى غاية إعلان صافرة الحكم عن نهايـــة المواجهة بإقصاء مر للخضر.



م.نورالدين