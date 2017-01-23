المنتخـــب العسكــــري فــــــي مهمــــة التأكيد أمام “الفراعنـــة“

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 9:02 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم
سيكون المنتخب الوطني العسكري، اليوم بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بِالتوقيت الجزائري، على موعد إجراء الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2017 الجارية أطوارها بِسلطنة عمان، حيث سيتقابل أشبال الناخب الوطني محمد بوطاجين، مع نظرائهم من مصر، في مباراة مثيرة.
وكان المنتخب العسكري الجزائري، بطل النسخة الماضية 2015 بِكوريا الجنوبية، قد تسيد الفوج „ب“ في طبعة سلطنة عمان 2017، إثر حصده 3 انتصارات أمام ألمانيا 2-1 وإيران 3-1 وكوريا الشمالية 2-1، بينما أنهت مصر دور المجموعات متموقعة في المرتبة الثانية للفوج „د“، وبِفارق نقطتَين عن الرائد السوري، وتعادلت مصر مع بولونيا 1-1، فانتصرت 4-0 على كندا، ثم تعادلت سلبا مع سوريا.
وبِشأن المقابلات الثلاث الأخرى عن الدور ربع النهائي لِمسابقة كأس العالم العسكرية 2017، تتبارى سلطنة عمان مع منتخب مالي، وتتقابل قطر مع المنافس البحريني، وتواجه سوريا منتخب ألمانيا، وفي حال تأهل المنتخب الوطني العسكري إلى نصف النهائي، فسيواجه الفائز من لقاء سلطنة عمان ومالي الخميس المقبل، في حين تُجرى المقابلتان النهائية والترتيبية يومَين من بعد ذلك.
للإشارة، فإن المنتخب العسكري الجزائري حصد الكأس الأولى في نسخة البرازيل 2011، بعد تفوقه على منافسه المصري في اللقاء النهائي.
العربي شريف
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