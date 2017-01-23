آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 9:02 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

المنتخـــب العسكــــري فــــــي مهمــــة التأكيد أمام “الفراعنـــة“

يناير 23, 2017 رياضة 0

المنتخـــب العسكــــري فــــــي مهمــــة التأكيد أمام “الفراعنـــة“

الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم

سيكون المنتخب الوطني العسكري، اليوم بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بِالتوقيت الجزائري، على موعد إجراء الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2017 الجارية أطوارها بِسلطنة عمان، حيث سيتقابل أشبال الناخب الوطني محمد بوطاجين، مع نظرائهم من مصر، في مباراة مثيرة.
وكان المنتخب العسكري الجزائري، بطل النسخة الماضية 2015 بِكوريا الجنوبية، قد تسيد الفوج „ب“ في طبعة سلطنة عمان 2017، إثر حصده 3 انتصارات أمام ألمانيا 2-1 وإيران 3-1 وكوريا الشمالية 2-1، بينما أنهت مصر دور المجموعات متموقعة في المرتبة الثانية للفوج „د“، وبِفارق نقطتَين عن الرائد السوري، وتعادلت مصر مع بولونيا 1-1، فانتصرت 4-0 على كندا، ثم تعادلت سلبا مع سوريا.
وبِشأن المقابلات الثلاث الأخرى عن الدور ربع النهائي لِمسابقة كأس العالم العسكرية 2017، تتبارى سلطنة عمان مع منتخب مالي، وتتقابل قطر مع المنافس البحريني، وتواجه سوريا منتخب ألمانيا، وفي حال تأهل المنتخب الوطني العسكري إلى نصف النهائي، فسيواجه الفائز من لقاء سلطنة عمان ومالي الخميس المقبل، في حين تُجرى المقابلتان النهائية والترتيبية يومَين من بعد ذلك.
للإشارة، فإن المنتخب العسكري الجزائري حصد الكأس الأولى في نسخة البرازيل 2011، بعد تفوقه على منافسه المصري في اللقاء النهائي.
العربي شريف

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017

همسات

مليون و100 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر

مليون و100 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر

يناير 23, 2017 0

كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، أن مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني...
اقرأ المزيد
الشرطــــة تكـــون السائقيــــن

الشرطــــة تكـــون...

يناير 23, 2017 0

بوتفليقة يستقبل الأمير سلطان بن سعود

بوتفليقة يستقبل الأمير...

يناير 23, 2017 0

مستشفــــى دون قابــــلات

مستشفــــى دون قابــــلات

يناير 23, 2017 0

عيسى يقتفي آثار الموسوي

عيسى يقتفي آثار الموسوي

يناير 23, 2017 0

جواز السفر الجزائري في المركز الـ80 عالميا

جواز السفر الجزائري في...

يناير 22, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  