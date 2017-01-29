“المـــردود“ و“الشخشـــوخة“ أطباق موســـم البـــرد بلا منـــازع

المرأة النايلية لا تستغني عن „الهرماس“ و“الدهان الغنمي“

تتفنــن هذه الأيام المرأة الجلفاوية في تحضير أشهى الأطباق التقليدية خصّيصا في خضم „القرة“، وهو اصطلاح محلي يقصد به حالة الطقس المتقلبة التي تتسم بالبرودة والتساقط الكثيف للثلوج، ويتربّع على عرش قائمة الطعام، طبقا „المردود“ و“الشخشوخة“ بالهرماس العربي الذي يقترن أساسا بموسم البرد.

ومن بين الأطباق التي اعتادت على تحضيرها „النايلية“ في أيام الشتاء قاسية البرودة وعند تساقط الثلوج „الشخشوخة“ و“البركوكس“ الذي يعرف محليا بالمردود „العربي“ الذي هو عبارة عن حبات عجين كروية الشكل خشنة وصغيرة الحجم تستخلص من عملية تحضير الكسكسي الذي يصنع يدويا من سميد القمح الممتاز.

وفي حديث مع „الحاجة فاطمة“ صاحبة الـ75 عاما والتي تقطن وزوجها الهرم خيمة في بادية صحراء مسعد (80 كلم جنوب الولاية) أكدت أن „المردود“ و“الشخشوخة“ بالهرماس العربي – وهو المشمش المجفف تقليديا- بالإضافة إلى عقاقير خاصة من „راس الحانوت“ و“الزعتر“ و“الكليلة“ (لبن مخثّر ومجفف) كلها أكلات لا يمكن الاستغناء عنها في الأوقات العصيبة كما هو الحال أيام الشتاء“.

وقالت „الحاجة فاطمة“ إن الدفء الذي تحتاجه العائلة في أوقات البرد وتساقط الثلج يتقاسمه المجتمعون على مائدة واحدة، حيث تتوسطهم قصعة كبيرة من „المردود“ يطفو عليها مرق دسم „الدهان الغنمي“ الذي يضفي هو الآخر مذاقا مميزا وأحيانا أخرى يستعمل فيه زيت الزيتون الخالص الذي يعتبر حضوره ضروريا على المائدة.

الخليع لا يزال حاضر

وما تفتقده العائلات حاليا وبدأ في الاندثار مع رياح التطور والعصرنة، استنادا للمتحدثة-ولكن بتعبير أهل البداوة وبلغة تحمل الكثير من الأسى والحسرة- هو أن „الخليع“ الذي هو اللحم المقدد الذي يحفظ بطريقة تقليدية ويتم تجفيفه لفترة طويلة في مكان مهوى ويكون له مذاق خاص، قد بدأ يزول تدريجيا وأحيانا غاب فعلا ولم يصبح له وجود.

وبالرغم من أن طهي „البركوكس“ بالخليع أصبح في طي النسيان غير أنه لا يزال محفوظا في ذاكرة „الحاجة فاطمة“، ويعد بالنسبة لها طبقا تقليديا ساحرا بمذاقه يشتهيه الرجال ويتلذذ به الصغار ويحلو عند النسوة اللواتي لا يجدن متعة أكثر من متعة طهيه على نار هادئة، وعلى بقايا الحطب فتعم رائحته كامل أرجاء الخيمة آنذاك حتى ينسى من فيها هم البرد وقساوة الطبيعة والخوف من هبوب الرياح وهوج العاصفة.

ومع هذا يجد „الخليع“ مكانا له ولكن في أسر البدو الرحل التي مازالت تحافظ على وصفات سحرية للأكل الشعبي التقليدي، وفي زوايا العمران يبقى مجرد ذكرى عند الأسر التي جعلت من المدينة ملجآ لها حسب العارفين بخبايا المجتمع المحلي.

زيادة الطلب على التوابل و“الهرماس“

يلاحظ بولاية الجلفة خلال هذه الأيام الشتوية المصحوبة ببرد قارص حركية غير عادية عند بائعي التوابل والعقاقير النباتية، والطلب واحد يتعلق سواء بـ“المردود“ المصنوع بطريقة تقليدية وكذا عن الهرماس (المشمش المجفف في أشعة الشمس)، فضلا عن الثوم الأحمر وكذا رأس الحانوت والزعتر و“الكليلة“ المصنوعة من اللبن المخثر المجفف.

وهي كلها مكونات تستعمل في طهي أطباق شتوية يجتمع على تسميتها بالكامل „الحوثة“ وهي أطباق „البركوكس“ و“الشخشوخة“ وغيرها مما تضفي دفئا خاصا في جو عائلي يجتمع فيه الكل على مائدة واحدة.

.. وموسم البرد فرصة لإخراج “المعروف“

تعمل الكثير من النساء الجلفويات على طهي طبق „البركوكس“ يضاف له أحيانا قطع من لحم الدجاج وأحيانا أخرى من اللحم الأحمر، حسب ما هو ميسّر من أجل أن يخرج به عند تحضيره إلى الشارع ويأكل منه عابري السبيل وأبناء الحي وحتى من هم بدون مأوى من المشردين.

ويقصد بما يتم تحضيره بـ“المعروف“ وهو عادة بالنسبة لكثير من الأسر التي تتشبث بهذه الخصلة الحميدة الراسخة في الأذهان ويروج أن فيها بعد عقائدي كونه – أي المعروف- فعلا تضامنيا يذهب البأس ويبعد القدر المشؤوم ويصرف البلاء.

ويحبّذ المعروف عند أصحابه بذلك الذي يخرج في عز أيام الشتاء، حيث يعتبر عند البعض بمثابة شكر لله على النعمة والتصدق بما هو حاضر من هذا الأكل الذي يجتمع عليه الناس ضمن ما يعرف به محليا بالقصعة الكبيرة، التي سرعان ما تنفض ويطالبون بالمزيد وهي أساس اللذة التي لا مثيل لها في هذا السلوك التضامني.

و.أ.ج/ ق.م