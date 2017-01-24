المطالبــة برحـيل الجميع وإبعاد اللاعبين الغشــاشين

حزن، حسرة وبكاء بالشارع الرياضي

لم يتجرع الكثير من محبي „الخضر“ عبر أنحاء ربوع الوطن ما حدث للمنتخب الوطني بالغابون، ورغم برودة الطقس، فقد فضل هؤلاء متابعة مقابلة أول أمس مع بعض في دور الشباب التي خصصت فيها مديرية الشباب والرياضة شاشات عملاقة، وكان أملهم على الأقل الخروج من الغابون بفوز يشفي الغليل، لكن تأكد مرض هذا المنتخب وخيم الحزن والحسرة على كل من تابع المقابلة، وهناك من ذرف الدموع، لأنه لم يتحمل المهزلة، وكان لنا حديث مع بعضهم بعد نهاية مقابلة السنيغال فهذا محمد ممرض يقول: „والله لم أكن أنتظر مثل هذه الخيبة، وكان عندي بصيص من الأمل للمرور أو على الأقل الفوز على السنيغال والخروج بشرف، لكنهم خذلونا وأكدوا تواضع مستواهم في هذه المنافسة، والآن لا بد من تغيير جذري على مستوى الفاف، لأننا نريد شخص لعب الكرة ويعرف خباياها ولسنا بحاجة من يبيع لنا الأحلام“.

أما سيد أحمد تاجر، فكان قد تنبأ بما حدث:“لقد قلت لزملائي قبل هذه المنافسة، أننا لن نذهب بعيدا لأنني لاحظت تغييرا غير عادي على اللاعبين، الذين أصبح همهم المال، بعدما أوصلهم المنتخب للمكانة التي هم عليها، فتعادل الكاميرون وهزيمة نيجيريا خلال تصفيات المونديال، أكدا ما وقع هذه المرة، فكمناصر للخضر، أطلب برحيل روراوة فهو المسؤول الأول على ما حدث، من خلال تغييره للمدربين، وكأنه رئيس نادي هاوي، كما أنني أتمنى إبعاد اللاعبين الغشاشين، فلسنا بحاجة إليهم“.

نور الدين أستاذ في التعليم المتوسط، كان أكثر رزانة وطالب بالمحاسبة: „يا أخي هذا منتخب وطني وصرفت الدولة عليه الملايير من أجل تشريف الراية الوطنية، لذلك لابد أن تحاسب المتسببين في هذه المهزلة وعلى رأسهم روراوة، كما أنه حان الوقت للالتفات لكرة القدم المحلية والاعتناء بالأصناف الصغرى وتكوين لاعبين، لا يمكنهم التمرد علينا مثلما فعل المغتربون الذين أرادوا التحكم في المنتخب“.شمس الدين، طالب، كان جد غاضب من اللاعبين فقال:“في حياتي ومن خلال متابعتي لمختلف البطولات، لم أر لاعبين يغيرون المدرب ويتحكمون في التشكيلة ويختارون من يريدون، فمثلا في مقابلة السنيغال، تعجبت كيف أن البعض لم يكن يمرر الكرة لهني، الذي في دقائق معدودات فرض نفسه، وهو الذي تم وضعه في قائمة الـ23 في آخر لحظة“.هذه آراء الشارع الرياضي الجزائري، صبّت كلها في نتيجة واحدة، وهي المطالبة برحيل رئيس الفاف وكذلك إبعاد اللاعبين الذين يسببون المشاكل داخل المنتخب.



أكرم.ح