المضاربــة وقلـة المحاصيل يلهبان أسعــار زيـت الزيتـون

اللتـــــر الواحـــد صــار بـ1200دج فـي بعــض المناطـــق

تشهد أسعار زيت الزيتون هذه السنة ارتفاعا جنونيا لم يتقبله المواطنون، خاصة وأن السعر لا يخدم القدرة الشرائية التي تتراجع من شهر لآخر، حيث تخطى سعر اللتر الواحد من الزيت عتبة الـ1000 دينار للتر الواحد، بعد أن أضحى هذا الأخير يخضع لعدة متغيرات “سوقية” كالمضاربة والتنافس من جهة وتراجع محصول إنتاج الزيتون خلال السنة الأخيرة، بسبب العوامل المناخية في العديد من الولايات.

أوضح رئيس جمعية التجار والحرفيين محمد الطاهر بولنوار لـ”وقت الجزائر”، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون راجع إلى 3 عوامل أساسية، منها زيادة على الطلب على هذا المنتوج، نظرا لمنافعه وجودته، خاصة المحلية منها وكذا تراجع ثقة المستهلك الجزائري في الزيت المستوردة من إسبانيا وفرنسا وتونس، والتي تكون أقل جودة من تلك التي تنتج من المعاصر الجزائرية، أما السبب الثالث فيتمثل في نقص الإنتاج، بفعل إهمال هذه الشعبة في العديد من الولايات.وفي رده على سؤال حول العادات التي ترافق تسويق هذا المنتوج، أشار بولنوار قال إنه “نظرا لغياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري، فإن البحث عن السعر يصبح أولوية على ظروف التخزين والتسويق، ما ساهم في انتشار مظاهر ملأ قارورات المياه المعدنية المستعملة، دون إخضاعها لإجراءات حفظ الصحة والنظافة من غسل القوارير وتعقيمها، وهو الأمر الذي يعرض صحة المستهلك للخطر ومختلف الأمراض”. وخلّفت المضاربة في أسعار زيت الزيتون ومدى جودتها مقارنة بالأسعار التي تباع بها في المحلات وحتى الأسواق الشعبية استياء كبيرا لدى المواطنين، خاصة وأن السعر في السنة الماضية لم يرتفع عن 800 دينار، أما في هذه السنة ففاق كل المستويات بوصول بعض الأنواع إلى 1200 دينار في بعض المناطق، وهي الأسباب التي أرجعها بعض المهنيين في هذه الشعبة الفلاحية إلى الحرارة التي ميزت شهري أفريل وماي الماضيين ونقص تساقط الأمطار، مما أدى إلى نقص الغلة في هذه السنة الأمر، وهو ما أكده بعض المنتجين لزيت الزيتون بمنطقة أغريب بتيزي وزو، باعتبار أن متوسط الإنتاج يتراوح بين 18 على 22 لترا في القنطار الواحد، وهو ما انقلب سلبا على ارتفاع الأسعار، كما أن نقص اليد العاملة المؤهلة، هو سبب آخر في ارتفاع الأسعار خاصة في منطقة القبائل ومناطق أخرى تنتج مادة زيت الزيتون، على غرار ولاية يومرداس والبويرة وجيجل وغيرها من مناطق الوطن، بحيث يعتمد أغلب المنتجين على اليد العاملة النسوية في جني الزيتون، بسبب ابتعاد الكثير من الشباب عن ميدان الفلاحة.من جهتهم، أوضح بعض المواطنين ممن التقت بهم “وقت الجزائر”، أن الأسعار القياسية التي وصل إليها هذا المنتوج جراء المضاربة يضر بدرجة أولى جيب المواطن، خاصة وأن الزيت يمثل أحد الضروريات لبعض العائلات الجزائرية سواء على الموائد وحتى لعلاج بعض الأمراض والالتهابات، حيث يلجأ البعض إلى تخزين بين 15 إلى 30 لترا من زيت الزيتون كـ “عولة” سنوية لعائلة متكونة من 5 أفراد، لتصل إلى 60 لترا بالنسبة للآخرين، بالنظر إلى منافعه الغذائية واستطباباته المتعددة .



عبد المطلب.ع