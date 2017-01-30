“المســـــاس بالمرجعـــــية الدينيـــــة ضــــرب لأسـس الدولــــة”

وزير الشؤون الدينية يؤكد من المسيلة:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، بولاية المسيلة، أن ضرب المرجعية الدينية بالجزائر، هو ضرب للدولة الوطنية وأسسها التي تحافظ على وحدة وتماسك الشعب الجزائري.

وقال الوزيــــــر خلال إشرافه على ملتقى وطني نظم بالمركز الثقــــــــافي لمدينة سيدي عيسى بعنوان: “دور الزوايـــــــا والمساجد في الحفاظ على المرجعية الدينية الذي بادرت إليه أكاديمية المجتـــــــمع المدني لولاية المسيلة”، بأن الجزائر بتجنيدها لأئمتها وشيوخ زواياهــــــا، كـــــانت مدركة لمخطط يهدف إلى القضــــــاء على الدولة الوطنية، من خلال تكريس الطائفية والمذهبية.

وأوضح الوزير عيسى، أن “الجزائر تفطنت لهذا المخطط المستمد من السماء المفتوح والفوضى الخلاقــــــة وما ينتج عنهما -كما قال- من تمــــــزيق للدولة الوطنية وزوالها وتقسيمها، كــــــــما هو معاش حاليا في بعض الدول العربية، على غرار سوريا وليبيا واليمن، كما أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالمـــــــناسبة، بأن الدور في هذا المجال هام بالنسبة للزوايا والمساجد في الحفاظ على المرجعيـــــة الدينية الوطنية ممثلة في المذهب المالكي”، نافيا أن “تكون إرادة الجزائريين تكفـــــــير غيرهم ممن ينتمون إلى مذاهب أخرى”.

وأشاد في هذا الســـــياق، بالدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي في الحفــــــاظ على أمن البلاد العـــــــام وأمنها الديني خصوصا، وذلك لتحصين الجزائر، قبل أن يثمن مبادرة تنظيم هذا الملتـــــقى الذي اعتبره بمثابة صدى إيجابي لرسالة رئيس الجمهورية عبد العــــزيز بوتفلـــــــيقة، بمناسبة الأسبوع الوطني الـ18 للقرآن الكريم، الذي دعا من خـــــلاله الشعب الجــــــزائري للوقوف وقفة تـــــأمل لما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات.



ربيع.م