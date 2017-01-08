المسرح الإماراتي يودع التونسية نهاد صليحة

لخدماتها الفنية الجليلة

نعت الهيئة الإماراتية الدولية للمسرح، الناقدة والباحثة المسرحية المصرية الكبيرة نهاد صليحة رئيسة مكتب الهيئة في مصر، التي وافتها المنية الجمعة عن عمر يناهز 71 عاما بعد معاناة مع المرض. وذكر رئيس الهيئة الإماراتية الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم في بيان أول أمس السبت، “لقد شكلت الفقيدة نهاد صليحة إرثا فنيا خالدا، تاركة خلفها صفحة مشرقة من الإبداع والتميز في تاريخ المسرح العربي والعالمي، كما كان لها بصمة واضحة في أن تكون أول شخصية مسرحية استخدمت المنهج في النقد المسرحي العربي استخداما علميا أهلها لتكون أحد أبرز الأسماء الأكاديمية على صعيد العالم”.

وثمّن الأفخم الدور الكبير الذي قامت به الباحثة المصرية نهاد صليحة في إثراء الحياة الفنية المسرحية بمؤلفاتها المتميزة وكتبها المترجمة، واصفا إياها بأنها من أهم رائدات حركة النقد المسرحي في الوطن العربي.

ق.ث